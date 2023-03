Ator Antônio Pedro morre aos 82 anos no Rio de Janeiro

Morre o ator Antônio Pedro, da 'Escolinha do Professor Raimundo' e 'Sassaricando', no Rio de Janeiro, e ganha homenagens na web

Neste domingo, 12, o ator Antônio Pedro, da Escolinha do Professor Raimundo, saiu de cena no Rio de Janeiro, aos 82 anos.

Além de ator, o artista foi diretor, roteirista e produtor. Ele estava internado em um hospital da capital carioca e morreu em decorrência de insuficiências renal e cardíaca.

Segundo informações do G1, o velório vai acontecer a partir das 10h30 da segunda-feira, 13, na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. O corpo será levado para cremação às 15h30.

O ator deixa três filhos, Alice Borges, Ana Baird e Fabio Borges, do relacionamento com Andrea Bordadagua.

Nascido em 11 de novembro de 1940, no RJ, Antônio Pedro Borges de Oliveira começou a carreira na década de 1960. Estreou na TV Tupi em Super Plá, em 1969. Em 1972, fez sua primeira novela na TV Globo, O Bofe.

O ator também participou de Sassaricando (1987), Bebê a Bordo (1988), Caça Talentos (1996), Explode Coração (1996), Sítio do Picapau Amarelo (2002), A Diarista (2006), Malhação (2007/2009) e Zorra (2015-2017). Seus últimos trabalhos na emissora foi em Bom Sucesso (2019), em Shippados, no mesmo ano, e Filhas de Eva (2021).

Além do sucesso nos palcos, Antônio Pedro também se dedicou à política. Na década de 1980, foi nomeado diretor de teatros da Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro) e Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, além de coordenador do projeto Teatro na Uerj na década seguinte.

Nas redes sociais, o artista foi homenageado por celebridades e colegas de profissão como Claudia Mauro (54), Rosamaria Murtinho (87), Anderson Müller (53), e Marcelo Freixo. A filha de Antônio Pedro, Ana Baird, também deixou uma linda despedida para o pai.

Confira algumas homenagens para Antônio Pedro:

Dia triste para a dramaturgia e pra cultura. Perdemos o ator Antônio Pedro, aos 82 anos. Além de seus trabalhos que marcaram gerações na TV, cinema e no teatro, Antônio atuou ativamente pra valorização cultural no RJ. Minha solidariedade aos familiares e amigos. Descanse em paz! pic.twitter.com/RzUFjdIdEk — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) March 12, 2023

