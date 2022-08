Dilsinho e Sorriso Maroto eternizam parceria no DVD 'JUNTOS ao Vivo no Rio de Janeiro'

Dilsinho e Sorriso Maroto lançaram o DVD 'JUNTOS Ao Vivo no Rio de Janeiro' que concretiza a parceria dos artistas

Na última quarta-feira, 10, Dilsinho (30) e Sorriso Maroto divulgaram o mais novo projeto deles, o DVD JUNTOS Ao Vivo no Rio de Janeiro, concretizando de vez a parceria de dois dos maiores representantes do pagode.

O audiovisual foi gravado em maio, na capital carioca, no estacionamento do RioCentro, com uma apresentação cheia de sucessos que eterniza o projeto JUNTOS, que teve início em janeiro de 2022, com o lançamento de um álbum mega especial e que já ganhou o Brasil com uma grande turnê.

Ao todo, o novo DVD do JUNTOS tem 24 canções, que mais tarde serão divulgadas individualmente na versão ao vivo, metade no canal de Dilsinho e a outra no canal do Sorriso Maroto.

"Imagina a sensação de cantar ao lado de pessoas que fizeram parte da sua formação, que são referência pra você… É o que tem acontecido desde que colocamos o JUNTOS na rua, em março deste ano. O DVD ao vivo é a concretização desse projeto que enche a gente de orgulho", explicou Dilsinho em fala exclusiva para a CARAS Digital.

Bruno Cardoso (41), vocalista do Sorriso, falou da alegria de poder cantar ao lado do amigo: "Esse é um repertório muito pessoal pra gente, porque passeia pelas músicas que temos cantado pelo Brasil na turnê do projeto JUNTOS, sem deixar de lado também sucessos nossos. Posso dizer que é um show feito de memórias boas".

No DVD poderemos ouvir os hits lançados no álbum JUNTOS como Mensagem Apagada, Brigas Por Nada e Trovão, além de sucessos individuais dos artistas como Péssimo Negocio de Dilsinho e Sinais do Sorriso Maroto. Claro que eles também não deixaram de fora as parcerias antigas que tiveram nas canções Pouco a Pouco e 50 Vezes.

