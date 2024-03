Detalhe inusitado em apresentação de Ludmilla rouba a cena: 'Nem percebeu'

Uma performance inusitada de Ludmilla durante apresentação em seu navio viralizou na web e fãs esclareceram a 'confusão' da cantora

O nome da cantora Ludmilla ficou entre os assuntos mais comentados após um vídeo de sua apresentação viralizar nas redes. Isso porque um detalhe inusitado chamou atenção do público, que não deixou a situação passar despercebida.

Na ocasião, enquanto realizava um show em seu cruzeiro, Ludmilla surgiu cantando a música "Sintomas de prazer" com o microfone de cabeça para baixo. A cena em questão levantou dúvidas sobre um possível uso de playback da artista.

Nas redes sociais, a "confusão" feita pela esposa da ex-BBB Brunna Gonçalves dividiu opiniões. "Nem percebeu a gafe", disse um internauta no site X, antigo Twitter. "Já dizia Faustão, quem sabe faz ao vivo", escreveu outro. "Ludmilla ficou tão nervosa que até virou o microfone ao contrário", falou um terceiro.

Por outro lado, os fãs da cantora passaram a defendê-la, explicando que tudo não passa de uma performance organizada pela própria artista para diferenciar os momentos da apresentação. "Ela estava com o microfone virado na zoação mesmo. O show do Numanice é dividido em 2 momentos: 1° ela canta só ou com os convidados do projeto, no 2° ela volta ao palco como DJ LudBrisa pra tocar sua playlist com muita descontração e irreverência", esclareceu um seguidor de Ludmilla.

"Inclusive, nesse momento que ela está como DJ LudBrisa, ela sempre chama fãs para subirem o palco e zoa com o microfone por ela não estar cantando", complementou o admirador da famosa, ressaltando que o uso de playback durante este momento do show é proposital.

O crítico Régis Tadeu usou as redes sociais para rebater a defesa dos fãs em relação a carioca. Em seu perfil no X, ele criticou a "confusão" de Ludmilla no palco. "Todo mundo que é pego fazendo playback dá a mesma desculpa: é ‘proposital’. Só gente muito burra acredita nesse papinho", declarou ele.

Oxe, a Ludmilla com o microfone de cabeça pra baixo? 🗣️ pic.twitter.com/eCiO06t4sO — POPTime (@siteptbr) March 8, 2024

Brunna Gonçalves ironiza críticas sobre férias com Ludmilla

Brunna Gonçalves rebateu questionamentos nesta quinta-feira, 22, após divulgar viagem para os Estados Unidos com Ludmilla, com quem vive um relacionamento desde 2017. Isso porque a dançarina, influenciadora e empresária virou assunto nas redes sociais por compartilhar com os fãs que elas estavam de férias em Miami.

Internautas passaram a levantar o que Brunna estaria fazendo da vida para intitular o período como férias. Ao entrar na brincadeira, Brunna ironizou as críticas com justificativa inusitada. "Fiquei o ano todo falando "me bate Ludmilla" mona, precisava tirar umas férias né....Também sou filha de Deus", brincou.

Vale ressaltar que a ex-BBB costuma fazer participações nos shows da esposa durante a apresentação da música Maldivas, escrita para ela, quando solta a frase "me bate, Ludmilla". As duas também tiveram um carnaval bem agitado entre São Paulo e Rio de Janeiro. Confira!