Fora do país, Brunna Gonçalves ironiza críticas sobre férias com Ludmilla

"Ano todo falando 'me bate Ludmilla'", Brunna brincou com questionamentos sobre férias com Ludmilla para Miami, nos Estados Unidos

Brunna Gonçalves rebateu questionamentos nesta quinta-feira, 22, após divulgar viagem para os Estados Unidos com Ludmilla, com quem vive um relacionamento desde 2017. Isso porque a dançarina, influenciadora e empresária virou assunto nas redes sociais por compartilhar com os fãs que elas estavam de férias em Miami.

Internautas passaram a levantar o que Brunna estaria fazendo da vida para intitular o período como férias. Ao entrar na brincadeira, Brunna ironizou as críticas com justificativa inusitada. "Fiquei o ano todo falando "me bate Ludmilla" mona, precisava tirar umas férias né....Também sou filha de Deus", brincou.

Vale ressaltar que a ex-BBB costuma fazer participações nos shows da esposa durante a apresentação da música Maldivas, escrita para ela, quando solta a frase "me bate, Ludmilla". As duas também tiveram um carnaval bem agitado entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Ludmilla narrou as ‘doideiras’ que precisou fazer para assistir a amada brilhar: “Sai do meu show de São Paulo, passei no hotel muito rápido, tomei um banho. Fui para a avenida assistir ela, fui para o meu show no Rio de Janeiro. Fiz meu show no Rio de Janeiro, agora já to aqui no hangar de novo para voltar para Recife”, disse a estrela.

Ludmilla e Brunna Gonçalves serão mamães em breve:

Vale lembrar que Ludmilla e Brunna Gonçalves estão prestes a engravidar do primeiro filho. A dançarina já está na reta final dos exames para se preparar para a fertilização in vitro, que vai acontecer em uma clínica nos Estados Unidos. Quando tiverem os resultados de todos os exames, ela volta para implantar os embriões em seu útero.

Recentemente, a dançarina contou para a CARAS que as duas estão muito ansiosas. "A Ludmilla está muito ansiosa, todo dia ela fala: 'Vamos logo amor, não pode pular etapas?'. Eu falo: 'Não dá, tem que fazer os exames, fazer tudo direitinho'. A gente está muito ansiosa, doida para a barriga crescer", acrescentou a dançarina.

Saiba mais detalhes sobre a chegada do primeiro herdeiro de Ludmilla e Brunna Gonçalves.