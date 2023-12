Brunna Gonçalves abre o jogo sobre ser mãe de primeira viagem: 'Parto humanizado'

Em entrevista à CARAS Brasil durante o TikTok Awards, Brunna Gonçalves entregou estudos e preparativos para gravidez ao lado de Ludmilla

Brunna Gonçalves marcou presença na 3ª edição do prêmio TikTok Awards, que aconteceu na noite da última terça-feira, 12. Em entrevista à CARAS Brasil durante o evento, a dançarina abriu o jogo sobre ser mãe de primeira viagem ao lado de Ludmilla e entregou estudos e preparativos para gravidez: "Parto humanizado".

"Sou muito curiosa. Gosto de estudar tudo para ver os sintomas que dão na gravidez, todas as etapas. Esses dias eu estava vendo como é o parto humanizado. Gosto de estudar tudo para estar preparada. Estou lendo muito e assistindo muitos vídeos para poder entender, porque vou ser uma mãe de primeira viagem", declarou Brunna Gonçalves , que anunciou em novembro que deu início ao processo de fertilização in vitro com Ludmilla.

"A Ludmilla está muito ansiosa, todo dia ela fala: 'Vamos logo amor, não pode pular etapas?'. Eu falo: 'Não dá, tem que fazer os exames, fazer tudo direitinho'. A gente está muito ansiosa, doida para a barriga crescer", acrescentou a dançarina.

Com a turnê de Ludmilla marcada para 2024, Brunna Gonçalves explicou como vai funcionar a logística para permanecer ao lado da esposa durante a gravidez: "O tempo que eu puder e der para acompanhar ela, vou estar junto, como sempre estive. Quando não der mais, fazer o quê?".

Durante o TikTok Awards, a dançarina também aproveitou para entregar os aprendizados com a rede social: "Aprendi a fazer muita comida com receitas, maquiagem e dancinhas". "O TikTok veio para mudar as nossas vidas", refletiu.

Brunna Gonçalves ainda fez um balanço de sua vida profissional e pessoal durante o ano de 2023: "Foi um ano de muito aprendizado, estudo e passos novos que dei na minha carreira. Foi um ano maravilhoso, de muitas colheitas".