Vanessa Lopes reflete sobre solidão e calma em 2023: 'Consegui fazer bastante terapia'

Vanessa Lopes (22) marcou presença na 3ª edição do prêmio TikTok Awards, que aconteceu na noite da última terça-feira, 12. Em entrevista à CARAS Brasil durante o evento, a influenciadora entregou planos para o próximo ano e refletiu sobre solidão e calma em 2023: "Consegui fazer bastante terapia".

"Ao mesmo tempo em que foi um ano conturbado com muito trabalho - que eu gosto, sou trabalhadora-, também foi um ano de muita calma. Acho que pude focar bastante no meu psicológico. Ficar um pouco sozinha para entender o que eu gosto e o que eu não gosto", compartilhou Vanessa Lopes sobre 2023.

"Como vim de anos de muita correria com tudo o que aconteceu de viralizar, queria um ano da minha vida mais calminho, para eu pensar mais. Acho que esse foi o ano, consegui focar em esportes e fazer bastante terapia. Defino esse ano como um ano de gratidão, mas também calmo", acrescentou a influenciadora .

Durante o TikTok Awards, Vanessa Lopes também aproveitou para entregar os aprendizados com a rede social: "O tanto de coisa que eu aprendi no TikTok! Não sabia de edição de vídeo até chegar no aplicativo, aprendi dança, com certeza a gente pega referências e se inspira bastante. Em toda a minha carreira no TikTok, peguei inspiração de pessoas que eu admirava ou de pessoas aleatórias. É uma mistura de muitas culturas, pessoas e inspirações".

