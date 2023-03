Vanessa Lopes entrega ciúmes absurdo em relação com os pais: 'Apego'

Vanessa Lopes entregou que é desacreditada quando fala sobre a relação com os pais e que tem um ciúmes absurdo dos dois

Vanessa Lopes (21) é uma das influenciadoras brasileiras mais seguidas no Tik Tok. Os pais da influencer, que também fazem aparições na vida pública da jovem, ficaram conhecidos por sua jovialidade. Desde acompanhantes no Carnaval até convidados para a Farofa da Gkay, Alisson e Lica sempre estão perto da filha. Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Lopes entregou que é desacreditada quando fala sobre a relação com os dois e que, pela proximidade, tem um ciúmes absurdo.

"É loucura, toda hora as pessoas se assustam quando eu chamo pai e mãe. Eles realmente são sarados, são focados há muitos anos, desde que eu me entendo por gente. E eu estou tentando ir na mesma pegada, vamos ver, daqui a alguns anos quero parecer com eles", contou Vanessa Lopes , que herdou a rotina esportiva dos pais.

"Eu comecei a malhar com eles em academia há quinze anos, mas eu sempre fiz esporte a vida inteira com os meus pais, desde pequeneninha. Acompanho eles em tudo", revelou a influencer . Com apenas 21 anos, ela já é detentora da segunda conta de Tik Tok com mais seguidores no Brasil.

A relação próxima da influencer entre os pais também tem seu ponto negativo, como explicou Vanessa Lopes: "Tenho muito ciúme deles, muito, é absurdo. Até com a amizade. Aí o povo fica implicando comigo, zuando comigo porque eu tenho ciúmes, mas eu tenho um apego muito grande com os meus pais".

A influencer já ajudou a realizar inúmeros sonhos dos pais, como participar da famosa festa Farofa da Gkay. A jovem pediu autorização para levar os pais como acompanhantes, mas recebeu uma resposta inesperada. "Eu não sabia que ela ia mandar o convite na casa deles. Um para cada. Eu fiquei chocada, porque chegou com tudo. Eles tinham lugar no hotel também, e eu achei que como eu morava em Fortaleza, como eu tenho família lá, achei que eu ia ficar na casa da minha avó. Eles receberam o convite de tudo. Estavam lá no hotel, no darkroom, eles deram um trabalhinho, até mais do que eu, porque eu estava quietinha. Mas para mim foi ótimo, eu sempre curti muito com eles, então é melhor ainda", compartilhou.