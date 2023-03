Xurrasco troca engenharia por TikTok e viraliza com 5 milhões de seguidores; conheça

Em entrevista à CARAS Brasil, Xurrasco conta que prepara novo projeto para os fãs e avalia mudança de vida

Com cabelos descoloridos, roupas coladas e um gingado único, Gabriel Luiz de Souza Andrade (17) desistiu da ideia de fazer engenharia mecânica e ganhou uma legião de fãs ao ficar conhecido na internet como Xurrasco. Ao som de Sequência de Lovezinho, de Treyce, o jovem da zona oeste do Rio de Janeiro viu sua vida mudar e agora já prepara uma surpresa para os fãs no mundo dos games.

"Sem dar muito spoiler, gosto muito de jogos e está por vir um projeto [nessa área], daqui um ou dois meses", contou com exclusividade para a CARAS Brasil. Para ele, continuar trabalhando como influenciador também está em seus planos. Agora o influenciador vê os sonhos de conhecer os ídolos Neymar Jr. e David Luiz, além de dar "o bom e o melhor" para a família, ainda mais próximos.

Apesar de todo sucesso, ele comenta que nem sempre foi assim. Xurrasco relembra que apenas sua mãe e alguns amigos o apoiaram quando começou a gravar os vídeos de danças, quando fazia os registros apenas por diversão, sem a pretensão de ser famoso. O influenciador ressalta que, após seu primeiro vídeo com um milhão de visualizações, até os comentários nas suas redes sociais mudaram.

"Antes era 'esse menino é o scooby-doo, valeu Firmino, valeu Willy Wonka' agora já é 'nossa, esse menino é muito atraente, meu marido. Muito lindo'. É uma reviravolta. O pessoal que zoava o meu cabelo agora está usando", completa ele, que recentemente esteve no programa Domingão com Huck e dançou ao lado dos ex-participantes do Big Brother BrasilRafa Kalimann e Douglas Silva.

Xurrasco explica que a dança surgiu tão naturalmente quanto seu apelido –que ele diz gostar, justamente por ser diferente. O apelido apareceu em uma partida de futebol, enquanto ele era criança, e após sofrer uma falta um dos torcedores prometeu pagar um churrasco caso ele fizesse o gol, e, logo após ele marcar o placar, a plateia comemorou gritando "churrasco".

Já a dança veio junto do universo dos jogos on-line. "Sempre joguei muito pelo aplicativo Discord, e quando eu fazia alguma coisa para ganhar eu fazia uma dança, que os outros podiam ver pela câmera. Um dia, um menino falou para eu fazer as danças no TikTok. Fui e fiz, em fevereiro de 2022, aí teve uma hora que eu estourei."

O jovem influenciador conta que viralizou por causa dos memes e comentários de zoação, além da coreografia de Sequência de Lovezinho, ensinada pelo seu amigo Felipe Paquetá. Agora, com mais de 5,2 milhões de seguidores unindo Instagram e TikTok, ele vê as mudanças em sua vida e a fama que tem conquistado com naturalidade.

"É uma experiência nova que estou vivendo, mas estou levando normalmente, com muita fé, foco, dedicação e humildade. Uma frase que eu sempre levo para mim é insista, persista, resista mas nunca desista daquilo que só você é capaz de conseguir", acrescenta o influenciador. "Nunca penso em desistir."