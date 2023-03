Vídeo de Luciano Huck com a filha gera polêmica: "Noção passou longe"

Vídeo de Luciano Huck com Eva Huck divide opiniões nas redes sociais

Um vídeo publicado pelo apresentador Luciano Huck está gerando comentários diversos nas redes sociais nesta sexta-feira, 10. É que ele ao compartilhou uma gravação ao lado da filha, Eva, e do influencer Xurrasco.

O comunicador recebeu os dois no seu camarim durante os bastidores da gravação do programa Domingão com Huck, na Globo, e aproveitou para gravar um conteúdo para as redes sociais. Nele, os três dançam o hit Lovezinho.

"Aula de dança com a Eva e o @xurrasco_021. Mandei bem dessa vez?", disse o papai coruja. Eva é a filha caçula de Huck e Angélica, que também são pais de Joaquim, de 18 anos, e Benício, de 15 anos.

Só que alguns fãs não gostaram da gravação por um detalhe inusitado: a letra da música, considerada inapropriada para uma criança. "Todo mundo foca na dancinha, que realmente é legal, mas a letra da música pra criança não é nada boa", opinou uma internauta. "A criança dançando 'meu corpo suado e você por cima de mim'. Noção passou longe" , disse outro.

Fãs também elogiaram a beleza da filha de Luciano Huck. "Ela sempre arrasa e tá cada dia mais linda", disse um. "Nunca pensei em ver Luciano Huck com o Xurrasco. Isso é coisa da Eva, né? Eva maravilhosa", disse outro.

Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico: ''Muita angústia''

A apresentadora Angélica falou sobre a filha, Eva Huck, seguir um caminho artístico como ela teve desde o início de sua vida.

Em uma conversa sincera no podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a loira comentou sobre a caçula ser a mais aparecida dos filhos e gostar dos holofotes.

Sem titubear, Angélica logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

A artista falou mais sobre o medo da herdeira ser famosa. "No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

Contudo, a esposa de Luciano Huck não se mostrou totalmente contra a ideia da garota ser artista. "Por outro lado, se for a história dela, porque a gente vai na onda dela, a gente segurou por um tempinho, ela é aparecida, ela gosta, ela fala que quer ser atriz na Broadway, ela quer atuar, cantar e dançar, a gente brinca que eu pari uma Claudia Raia", falou.