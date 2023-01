Em Pernambuco, Vanessa Lopes celebra êxito nas redes sociais

A estrela digital Vanessa Lopes fala sobre sucesso com mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais

Aos 21 anos, Vanessa Lopes conquistou o posto de fenômeno digital. Com mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais, a jovem administra o sucesso meteórico sem perder o gingado, afinal, foi por meio de vídeos de dança para o TikTok que ela se descobriu influencer. Tudo por acaso do destino! “Brinco que fui escolhida de alguma forma. Comecei para ocupar o tempo durante a pandemia porque sempre gostei de dançar. Já conhecia o aplicativo antes de chamar TikTok, já usava desde os 13 ou 14 anos, sem nenhuma pretensão, só por diversão. Aí, quando vi que estava crescendo no Brasil, resolvi apostar”, diz a brasiliense, que morou em Pernambuco desde os 2 anos de idade e, hoje, vive em SP.

“Acho que o diferencial foi persistência, rotina e muito estudo. Não é só chegar e fazer o vídeo. Penso em tudo: cenário, roupa, música, se vou fazer com alguém… entender de engajamento, o que funciona e, principalmente, gostar muito do que faz. Dançar é paixão, minha terapia”, fala ela, em papo exclusivo com CARAS.

Os pais, Alisson Ramalho (46) e Lica Lopes (44), enxergaram o potencial do hobby e a apoiaram em levar a carreira a sério. Não à toa, Vanessa parou a faculdade de Marketing e Propaganda com o aval do pai, que é empresário. “Eu e Lica somos formados, mas o mundo, hoje, está muito dinâmico. Falei para ela aproveitar esse momento e depois decidir a hora de retornar. Vanessa sempre foi estudiosa e, antes da carreira, se você perguntasse o que ela queria ser, ela falava que queria ser igual ao pai. Venho de uma familia de empreendedores. E ela tem muito disso. A carreira digital é muito empreendedorismo. Eu fico orgulhoso dela, sei que ainda vai amadurecer e será cada dia melhor”, aposta Alisson, que também a aconselhou a ir morar em SP. “Ela precisava ir para um mercado maior. Ao mesmo tempo que sentia aquele apertinho, estava muito orgulhoso, até pela coragem dela. Vanessa tomou a decisão, organizou tudo e mudou. Não foi uma decisão fácil, mas tirou de letra”, conta o pai, orgulhoso.

As maiores dificuldades que a influenciadora digital têm enfrentado, porém, são as emocionais. “O cancelamento é pesado, as injustiças que postam sobre você... não ter como rebater todas as mentiras. É estressante ver as pessoas te julgando, te odiando, sem te conhecer. Precisei de muita ajuda para lidar com isso, principalmente, da família”, lembra ela, contando com ajuda da terapia, de psiquiatra, além do suporte familiar. “Se não fossem meus pais para colocar meus pés no chão, me lembrar dos princípios, já teria enlouquecido. É uma vida muito diferente da que eu tinha antes, com momentos de muita pressão, em um meio que a gente tem acesso a tudo facilmente. Isso acaba enlouquecendo as pessoas. Tenho muito cuidado.”

O primeiro vídeo de Vanessa a viralizar foi gravado na casa de praia de Serrambi, em Ipojuca, onde recebeu CARAS. Ao perceber que a brincadeira poderia se tornar um negócio, foram quatro meses gravando de quatro a cinco vídeos por dia. Na época, com 1 milhão de seguidores no TikTok e cerca de 80 000 no Instagram, ela recebeu um convite da agência Chango e foi chamada para participar do projeto Mansão de Natal, reality com influenciadores. “Foi onde tudo começou. Quando eu saí da casa tive uma explosão na internet, ganhava 1 milhão de seguidores por mês. Eu não entendia ainda o que estava acontecendo até que, em um passeio com a minha família, em um parque aquático, em Fortaleza, eu não consegui andar de tanta gente me abordando", recorda a jovem.

A mãe, Lica, que também ganhou notoriedade no universo digital, afirma que a filha sempre foi criativa e a família acaba curtindo o sucesso junto. “Eu sempre achei o máximo. Ela chama a gente para participar dos vídeos, e a gente gosta. A família é festeira! Ela nasceu com uma estrela e tem que levar essa luz para o mundo, mesmo, às vezes, sendo atacada. Mas ela está no caminho certo, tem que se calejar, aprender para crescer.”, diz a mãe.

A influência dos pais na vida de Vanessa também está presente nos cuidados com a saúde. Ela conta que a família sempre foi fitness e ficar parada não era uma opção. “Já fui do time de vôlei do colégio, do basquete, fiz natação, ginástica, dança contemporânea, sapateado. Meus pais sempre disseram para escolher um esporte. Hoje, pratico muay thai, mas não coloco muita pressão”, avisa a influenciadora, que recentemente lançou a música Chapadinha na Gaveta, em parceria com a amiga Gabily (27), A música, aliás, além do teatro são as suas apostas para o futuro. “Tenho muitos planos, pretendo fazer uma cirurgia de amigdalite e uma de desvio de septo para consertar umas falhas na voz. Tenho um nódulo nas cordas vocais que preciso tratar, vou precisar de fonoaudióloga, aula de canto. Quando recebi essa notícia do meu médico, que poderia perder a voz, deixei de fumar cigarro eletrônico. Pretendo focar na minha saúde e estudar bastante para chegar aonde eu quero”, assegura ela.

Apesar do lançamento musical, Vanessa não considera que tenha sido sua estreia na carreira de cantora. “Foi um projeto especial, à parte. Ela me chamou porque sabia que eu queria, almejava, só que tinha medo. Como amiga, me convidou para entrar com a parte da dança, do TikTok, do engajamento, e ela com a música, a composição, juntando o que tem de melhor de cada uma”, comentou Vanessa, inclusive, rebatendo as críticas recebidas por mergulhar na música. “Eu não me arrrependo de nada porque sei que foi um começo. As coisas não acontecem de uma hora para outra”, frisa ela.

Sobre estar entre as celebridades mais cotadas para o BBB23, Vanessa é direta. “Eu tenho muita vontade, mas acho que ainda não é o momento”, pondera.

FOTOS: GUSTAVO BETTINI; BELEZA: MILMAKES