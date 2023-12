Ivete Sangalo pede à Xuxa e Eliana para entrar no 'grupo das loiras': 'Aprender'

Xuxa Meneghel, Eliana e Ivete Sangalo dividiram o palco durante a premiação TikTok Awards na noite desta terça-feira, 12

Xuxa Meneghel (60) recebeu uma grande homenagem na noite desta terça-feira, 12, durante a 3ª edição do prêmio TikTok Awards. A eterna Rainha dos Baixinhos subiu ao palco com Eliana (51) e Ivete Sangalo (51), que fez um pedido inusitado para as duas loiras da TV brasileira.

"Essa é uma homenagem mais do que justa, a legendária do TikTok!", começou Ivete Sangalo ao convidar Xuxa para subir ao palco . "A gente tem que tentar colocar ela no grupo", engatou Eliana falando sobre a cantora baiana, em referência ao famoso grupo que as duas loiras têm com Angélica (50).

"Tentar? A gente tem que tentar", respondeu a apresentadora da Globo. Eliana explicou que o grupo seria apenas para as loiras. "É o grupo das loiras", disse. Ivete então completou: "Esse grupo delas é um grupo só de maiores sacanagens. Elas vão aprender coisas novíssimas [comigo]."

"Você vai vai aprender o que é que a loira tem e a gente vai aprender o que é que a baiana tem", respondeu Eliana. Após a brincadeira entre as apresentadoras, Xuxa agradeceu pela homenagem e fez um discurso para os fãs.

"Eu quero agradecer primeiro ao TikTok, por me dar essa oportunidade, um mundo tão diferente do que estamos acostumados. A televisão é um mundo mágico, mas acho que a internet passou todas as fronteiras da imaginação. Temos um mundo na nossa mão."

"Estou muito feliz em poder receber um prêmio tão importante. Fiquei buscando palavras sobre o que vou dizer. O mais importante é o carinho e o respeito de cada um de vocês por quatro décadas. Muito muito obrigada! Me sinto uma pessoa privilegiada e feliz de poder chegar aos 60 anos e recebendo o carinho de tantas pessoas, de todas as maneiras, e por tanto tanto tempo", finalizou.

CONFIRA VÍDEO DE IVETE SANGALO, XUXA E ELIANA NO TIKTOK AWARDS: