Além de Ludmilla e Brunna: relembre as famosas que optaram pela fertilização in vitro

Ludmilla e Brunna Gonçalves revelaram tratamento para aumentar a família; confira outras celebridades que escolheram a reprodução assistida

Nesta segunda-feira, 06, a cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves anunciaram o início da realização do sonho de aumentar a família. Por meio de um comunicado divulgado pela assessoria das artistas, foi confirmado que elas estão prestes a começar o tratamento após vazarem imagens das duas em uma clínica de fertilização in vitro.

“O casal visitou uma clínica de fertilização in vitro em Miami, nos Estados Unidos, para entender o tratamento que vai precisar ser feito”, a equipe escreveu em nota. A decisão de Brunna e Ludmilla é exemplo das muitas histórias de famosos que passaram ou estão passando pelo processo de reprodução assistida em diferentes núcleos familiares; confira a lista:

Claudia Raia engravidou após os 50 anos:

Em fevereiro deste ano, Claudia Raia deu à luz a Luca, fruto de seu relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello. A atriz compartilhou sua jornada de fertilização in vitro em uma entrevista ao 'Fantástico'. Ela contou que enfrentou vários resultados negativos após decidir usar os óvulos que havia congelado anos antes.

A famosa explicou que só obteve sucesso em sua última tentativa de realizar o sonho de ser mãe novamente: “Eu achei que meu óvulo de 55 anos já não servia para muita coisa. Eu tinha desistido (...) Cheguei aqui e a médica me pediu uma bateria de exames. Ela pediu o Beta, que é para gravidez, e eu pensei 'ela está louca mesmo'. E eu estava grávida”, disse.

Bárbara Evans está grávida de gêmeos:

A modelo Bárbara Evans e o empresário Gustavo Theodoro estão ansiosos à espera dos gêmeos Álvaro e Antônio, além de serem pais de Ayla. Em suas redes sociais, Bárbara compartilhou que a chegada dos pequenos foi possível por meio de reprodução assistida, mas também revelou que enfrentaram algumas frustrações ao longo do processo.

Apesar de sofrerem algumas perdas, Bárbara e seu marido optaram por mudar o método e tentaram a fertilização in vitro com preparo artificial, resultando na gravidez dos gêmeos. Além disso, Bárbara revelou que teve a oportunidade de escolher o sexo dos meninos, uma vez que alguns dos embriões carregavam um gene cancerígeno.

Nanda Costa é mãe das gêmeas Kim e Tiê:

As artistas Nanda Costa e Lan Lanh anunciaram a chegada de suas filhas, Kim e Tiê, por meio de uma reportagem no 'Fantástico'. O casal revelou que recorreu ao processo de fertilização in vitro, onde os óvulos da atriz foram fecundados com o esperma de um doador, depois foram implantados novamente no útero da artista.

A atriz também contou que teve algumas dificuldades no processo e que só conseguiu engravidar na terceira tentativa. Além disso, ela revelou que escolheu um doador brasileiro, mas que preferiu não saber muitos detalhes: “Não vai mudar nada, são nossas filhas”, ela detalhou sua decisão sobre a gestação das meninas.

Graciele Lacerda está fazendo tratamento para engravidar:

Apesar de ainda não ter se tornado mamãe, Graciele Lacerda está na jornada para gerar seu primeiro filho com o cantor Zezé Di Camargo. Em entrevista com a jornalista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o sertanejo revelou que está passando por um processo doloroso no tratamento de fertilização in vitro com a noiva.

"A gente está na expectativa. Na verdade, eu sou vasectomizado. Então ela não engravidou por vias normais do casal. Eles têm que tirar de mim, com uma punção, o esperma. Esse procedimento é feito com uma agulha que injeta (nos testículos), puxa sugando (os espermatozóides), e é bem dolorido, inclusive”, ele desabafou sobre o processo, além de revelar que pensa em adotar.

Preta Gil também tentou fertilização in vitro:

Em participação no podcast 'Quem Pode, Pod', a cantora Preta Gil contou que tentou ter um filho com seu ex-marido, Rodrigo Godoy, antes de iniciar o tratamento contra um câncer e descobrir uma traição. A artista, que já é mãe de Fran Gil, de 28 anos, fruto da relação com o ator Otávio Müller, iniciou o processo de fertilização in vitro para aumentar a família há alguns anos:

"A gente fez o tratamento quando eu tinha 45, 46 anos. Eu tentei duas vezes, uma seguida da outra, e não consigo passar por mais uma. Eu fiquei muito mexida emocionalmente, os hormônios eram muito pesados. Fiquei muito mal e não tive disposição de encarar mais uma", a cantora contou que decidiu encerrar o processo.