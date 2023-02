Preta Gil revela que fez fertilizações para tentar engravidar

Casada com Rodrigo Godoy, Preta Gil fala de fertilização in vitro: 'Não consigo passar por mais uma'

A cantora Preta Gil revelou que passou por duas fertilizações in vitro para tentar engravidar durante o seu casamento com Rodrigo Godoy. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, ela contou que os dois tentaram ter um filho juntos, mas não conseguiram. Ela já é mãe de Fran Gil, de 28 anos, fruto da relação com o ator Otávio Müller.

"Todas aquelas coisas que a gente poderia ter feito, congelar óvulos, fazer FIV, a gente já passou por isso e não deu certo. Esse processo, pelo menos para mim, se encerrou. Tem um dano muito grande no corpo e no emocional da mulher fazer fertilização in vitro. Então, você tem que saber o limite do seu corpo. Não é a qualquer custo", disse ela.

E relembrou mais detalhes do processo em sua vida. "A gente fez o tratamento quando eu tinha 45, 46 anos. Eu tentei duas vezes, uma seguida da outra, e não consigo passar por mais uma. Eu fiquei muito mexida emocionalmente, os hormônios eram muito pesados. Fiquei muito mal e não tive disposição de encarar mais uma", afirmou.

Apesar disso, Preta Gil contou que não descartou a possibilidade de ter um filho com o atual marido. "Essa maneira de ser mãe foi já descartada [por meio da gestação], mas acho que existem outras várias maneiras. Isso é um processo nosso, íntimo, que a gente vai entender. Rodrigo não é pai, mas é avô. Ele é realmente avô da Sol [filha de Fran Gil], do mesmo jeito que Otávio. Ele é participativo. Ela nunca fez a conta de que talvez ele não seja avô. E sendo avô que ele é, você vê o pai que ele vai ser. Adoraria que ele fosse pai, e de um filho meu, e a gente ainda não esgotou todas as possibilidades", afirmou.

Por fim, a cantora refletiu sobre a maternidade em sua vida. "Eu sou mãe de muitas pessoas, o meu maternar é muito latente, não está relacionado só ao Francisco. Amo cuidar e acolher. Sou mãe de várias formas. Essa minha vontade de ser mãe é muito realizada, não tenho nenhum lugar de frustração nesse aspecto. Mas como amo tanto ser mãe, quero muito que sejamos pais de um mesmo ser", comentou.

Preta Gil faz tratamento contra o câncer

Há algumas semanas, Preta Gil anunciou que foi diagnosticada com câncer no intestino. Ela já começou o tratamento com quimioterapia e atualiza os fãs de tempos em tempos sobre o andamento do tratamento. Recentemente, ela contou sobre os efeitos colaterais."As coisas melhoraram. Fui me sentindo melhor ao decorrer da semana e retomando minha energia vital", começou falando.

"A prostração, cansaço, enjoo e tontura foram melhorando dia após dia. É uma máxima, um dia após o outro. Uma realidade para nós que estamos em tratamento de combate ao câncer. É um dia após o outro. Tentei o máximo que pude estar perto da minha família, com pessoas emanando coisas boas para mim. Mantendo a minha fé, recebendo manifestações de amor e carinho", disse ainda.