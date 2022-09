Claudia Raia revela detalhes de como descobriu a terceira gestação

No Fantástico, Claudia Raia conta que tentou fazer fertilização in vitro, mas descobriu a gravidez quando já estava com 10 semanas de gestação

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 23h13

A atriz Claudia Raia contou novos detalhes de sua terceira gestação durante entrevista no programa Fantástico, da Globo. Em conversa com Renata Ceribelli, ela contou que engravidou após fazer um exame e descobrir que estava ovulando. Antes disso, ela tentou fazer uma fertilização in vitro com os óvulos que congelou anos antes, mas não teve o resultado positivo. Tanto que ela se surpreendeu ao fazer o exame e descobrir que já estava com 10 semanas de gestação.

Na conversa, Raia contou que imaginava ter filhos com o atual marido, o ator Jarbas Homem de Mello. “Estou com o Jarbas há quase 12 anos e há muito tempo a gente fala disso, era uma vontade. Ele nunca foi pai”, disse ela, que rebateu os comentários de que não poderia engravidar e disse que uma guru disse que ela teria 3 filhos. “Sempre há duvida, porque a vida inteira falaram que depois dos 40 a mulher está velha, a gente tem isso embutido. É raro, mas existe. Foi a minha guru que falou que eu teria 3 filhos, um no terceiro casamento. Então congelei os óvulos”, relembrou.

Claudia Raia ainda relembrou o que pensou antes de tentar a fertilização in vitro e o tratamento com estrogênio quando já estava na menopausa. “Eu tive uma conversa com Deus. Eu falei: 'vou tentar uam vez, se for, ok. Se não for, eu vou entender. Nos últimos cinco dias, eu comecei a tomar progesterona. E os embriões não se formaram”, disse ela, e completou: “Eu falei, ok, olhei para Deus e falei ok, não era para ser”.

Então, a estrela fez novos exames e descobriu que estava ovulando e a médica até brincou para ela tomar cuidado para não engravidar. “Eu achei que meu óvulo de 55 anos já não servia para muita coisa. Eu tinha desistido. Eu fui viajar com meus filhos, pulei de barco, malhei, tudo normal. Cheguei aqui e a médica me pediu uma bateria de exames. Ela pediu o Beta, que é para gravidez, e eu pensei 'ela está louca mesmo'. E eu estava grávida. Descobri com quase 10 semanas, quase completando 3 meses”, relembrou.

Por fim, a atriz contou que não tem preferência por menino ou menina. “Como eu tenho o Enzo e a Sophia, eu estou bem neutra. O que vier é uma graça tão grande”, afirmou.

Claudia Raia diz que já pensa no nome do bebê

Em um trecho da entrevista no Fantástico divulgado ao longo da semana, Claudia Raia contou que já está pensando no nome do terceiro filho, que será o primeiro herdeiro com o atual marido. A mãe de Enzo e Sofia adiantou que o nome será inspirado na Itália, assim como os de seus primeiros filhos.

"Não sabemos se é menino ou menina, então tem alguns nomes ai rolando. Mas eu posso adiantar que a saga italiana continua. Talvez Matteo, Pietra, Lucca... Está por ai...", afirmou.