Grávida de gêmeos, Bárbara Evans revela como foi a fertilização in vitro: 'Muito hormônio'

Bárbara Evans explica como descobriu o sexo dos bebês e dá detalhes sobre como foi a fertilização in vitro

A modelo Bárbara Evans anunciou que está grávida de gêmeos por meio de um post nas redes sociais e decidiu já revelar mais detalhes sobre a gestação para os fãs. Nos Stories do Instagram, ela contou todo o processo para engravidar pela segunda vez. Além disso, ela revelou que soube o sexo dos bebês antes de implantar os embriões no útero e revelou o motivo para isso ter acontecido.

Para começar, ela contou que já tinha embriões congelados. “Estamos tentando já há algum tempo. Fizemos fertilização novamente. Já tínhamos alguns embriões guardados. No primeiro mês, meu endométrio não ficou legal e sempre há uma frustração. E a minha médica falou: 'Bárbara, vamos comer direitinho, chega de dieta'. E realmente meu endométrio começou a engrossar a partir de lá. E a gente foi para o próximo mês. O endométrio estava bonito e a gente agendou. Fomos para Ribeirão Preto, onde os nossos embriões estão guardados, colocamos o embrião, esperei os dias e fiz o teste de gravidez, deu positivo. Fiquei superfeliz, contei para todo mundo. E no dia certo fui fazer exame de sangue e deu positivo, mas um positivo baixo. Eu refiz e deu mais baixo ainda. Isso queria dizer que o embrião não evoluiu. Eu considero isso uma perda, porque ele grudou, mas não evoluiu. Isso foi antes do aniversário da Ayla”, contou ela.

Então, eles fizeram o procedimento novamente e deu certo. “A gente mudou para o preparo artificial. Basicamente, eu não preciso ovular para dar continuidade. Fizemos todo o preparo, muito hormônio! Era o terceiro mês. Meu endométrio ficou bom quando eu estava com 53 quilos. No sexto dia após a transferência, eu acordei 7h da manhã e tive um sonho que estava grávida de gêmeos e fiz o teste. Deu positivo. Comecei a ter um corrimento marronzinho e a médica falou que era comum em gêmeos. No sétimo dia pós-transferência, eu fiz o exame de sangue e estava mais alto do que na época da Ayla. Tive um sangramento real, ficou sangrando o dia inteiro. Esse sangramento podia ser um deles que estava descolando. Só que a gente não achou o que era, de onde estava vindo o sangue. Eu fui refazer o beta e deu 11 mil, levei um susto, mas fiquei muito feliz. Estou grávida de dois bebês. Esperamos dar seis semanas, que é onde o coração começa a bater e vimos que está tudo certo. Está tudo certo, tudo bem”, disse ela.

Logo depois, Bárbara Evans contou que, antes de colocar os embriões no útero, realizou um exame nos embriões para ver a possibilidade de genes que possam indicar doenças. Com isso, ela descobriu que os embriões tinham genes cancerígenos. “A gente fez as biópsias em todos os embriões e também para o gene cancerígeno. O que aconteceu? A gente usou todos os que não tinham nada genéticamente. Nós optamos por colocar os meninos, tinham dois meninos e duas meninas, por causa da doença genética, que em menino é mais difícil ter o câncer de mama do que em mulher. Todos os quatro eram portadores do gene cancerígeno e por conta disso a gente preferiu colocar os meninos porque a chance de ter o câncer é mais difícil. Agora estou grávida de dois meninos”, disse ela, que ainda explicou: “Por se tratar de doença, foi permitido divulgar o sexo para a gente. Foi por isso que a gente soube o sexo antes”.

Bárbara Evans é casada com Gustavo Theodoro e já é mãe de uma menina, Ayla, de 1 ano.