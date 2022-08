Demi Lovato chega ao Brasil para shows em São Paulo e no Rock In Rio

A cantora Demi Lovato desembarcou no Aeroporto de Guarulhos e esbanjou simpatia ao atender para os fãs

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 10h16

Demi Lovato (29) está entre nós! A cantora desembarcou em São Paulo na manhã deste domingo, 28, para apresentações na capital paulista e no Rock In Rio.

A artista esbanjou simpatia e foi recebida por um grupo de fãs que aguardaram ansiosamente para a chegada. Demi conversou e tirou fotos com o público e depois seguiu para o carro com sua equipe e seguranças.

Demi Lovato se apresenta em São Paulo no dia 31 de agosto, no Espaço Unimed, depois viaja para Belo Horizonte, para o show no dia 2, e finaliza a passagem pelo Brasil no Rio de Janeiro, se apresentando no Rock In Rio, no dia 4 de setembro.

Para esses shows, a cantora entrega canções do seu novo álbum, Holy Fvck, além dos seus grandes sucessos.

HOLY FVCK: DEMI LOVATO LANÇA O SEU OITAVO ÁLBUM DA CARREIRA

Demi Lovato (29) lançou oficialmente o tão esperado álbum HOLY FVCK (2022), o estrondoso retorno da cantora norte-americana às suas raízes Pop Punk e Rock — como vimos em Don’t Forget (2008) e Here We Go Again (2009) —, deixando o universo Pop e R&B de lado. O disco mantém a verdade por trás dos últimos meses da vida da estrela, retratando a sua raiva, suas explorações sexuais e sentimentais, início de novos amores e muitas dúvidas feitas pela mídia sobre a sua vida pessoal. Em convite pela Universal Music Brasil, eu tive a oportunidade de ouvir em primeira mão o álbum que irá apresentar um novo início na carreira de uma das maiores artistas vocais da indústria musical na atualidade.

