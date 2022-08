Demi Lovato reflete sobre seu ex-namorado em nova música

Demi Lovato retrata relacionamento conturbado com ex-namorado doze anos mais velho na faixa '29', do álbum 'Holy Fvck'

André Luiz Freitas Publicado em 17/08/2022, às 13h24

O nono álbum de Demi Lovato (29), o Holy Fyck, está marcado para chegar às plataformas digitais nesta sexta-feira, 19! Em divulgação, a cantora norte-americana já liberou três das dezesseis faixas, incluindo Skin Of My Teeth, Substance e agora, 29.

Porém, entre as três já lançadas, a faixa 29 recebeu um destaque maior e se tornou viral nas redes sociais na última após a artista apresentá-la pela primeira vez durante os shows da sua nova turnê. A música é um recado ao ex-namorado da estrela, o ator Wilmer Valderrama (42).

Na composição, Demi Lovato deixa explícito a diferença de idade entre eles no início do namorado: “Finalmente 29. Engraçado, a mesma idade que você tinha naquela época”, canta ela ao relembrar que tinha apenas 17 quando o relacionamento começou.

No passado, a atriz costumava defender a diferença de idade entre os dois dizendo que a relação foi amor à primeira vista, e aconteceu de forma natural, sem qualquer tipo de pressão. Agora, a música traz a cantora reconhecendo, pela primeira vez, que o relacionamento, foi errado desde o início, quando o ator, já com 29 anos, se envolveu com ela tendo apenas 17 anos, somados aos distúrbios alimentares, problemas de abuso de substâncias e outros dramas da vida da cantora.

“Longe de ser inocente, o que é consentimento, afinal? Os números te diziam que era errado, mas isso não te parou. Pensei que era um sonho adolescente, apenas uma fantasia. Mas era a sua ou a minha?", cita ela com raiva na música.

A faixa, que somou como uma carta terapêutica para a cantora, é como um hino de amor próprio e soa quase como um alerta a outras meninas que desejam se envolver com homens mais velhos, muito além de uma reflexão sobre seu relacionamento: "Me tinha em suas mãos, combinou direitinho com todos os meus problemas paternos e a merda continua", cita ela na segunda estrofe da música.

Ouça 29, nova música de Demi Lovato, para o álbum 'Holy Fvck':