Dado Dolabella se declara pela primeira vez para Wanessa Camargo após rumores

A cantora Wanessa Camargo ganhou uma declaração de Dado Dolabella após rumores de que estariam vivendo um romance

CARAS digital Publicado em 11/10/2022, às 18h50

Dado Dolabella (42) resolveu agitar os rumores de que estaria vivendo um romance com a cantora Wanessa Camargo (39) e se declarou para a artista nas redes sociais. Nesta terça-feira, 11, a cantora fez uma publicação em homenagem aos 22 anos da música “O Amor Não Deixa”, que contava com a participação especial de Dado no videoclipe.

Dado aproveitou o momento nostálgico e escreveu: “O ontem foi local de nascimento do hoje que está construindo um para sempre... Além de lindo. Infindo. Te amo.” Nos comentários, os seguidores demonstraram que shippam muito esse casal novamente.

Nos últimos meses, Wanessa anunciou o fim do seu casamento de 17 anos com Marcus Buaiz. Apesar de não ter se pronunciado sobre os boatos de um relacionamento, Dado e a cantora estão sendo vistos juntos com frequência. Vale lembrar que um romance entre os dois já aconteceu, entre idas e vindas, do ano de 2000 até 2004.

Wanessa Camargo retorna aos palcos

A cantora Wanessa Camargo já demonstrou empolgação para voltar aos palcos. O retorno acontecerá no dia 15 de outubro, no palco da casa noturna High Club, em São Paulo, com o seu novo show, que terá seus grandes sucessos no repertório, como Shine It On, Apaixonada Por Você e Amor Amor.

“Estou muito ansiosa, muito feliz. Confesso que fiquei um pouco insegura por ter ficado dois anos longe do palco. Estava até preocupada se fisicamente eu ia conseguir dar conta do recado”, disse ela à CARAS Digital.