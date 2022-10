Wanessa Camargo conta sobre a ansiedade para seu retorno aos palcos

Wanessa Camargo lança seu novo show nos próximos dias e revela sua expectativa: 'Podem esperar uma entrega muito grande'

A cantora Wanessa Camargo (39) está empolgada para o seu retorno aos palcos. No próximo dia 15 de outubro, a estrela vai brilhar no palco da casa noturna High Club, em São Paulo, com o seu novo show, que terá seus grandes sucessos no repertório, como Shine It On, Apaixonada Por Você e Amor Amor. Nos bastidores dos ensaios, ela revelou a sua ansiedade para ver o seu público novamente.

“Estou muito ansiosa, muito feliz. Confesso que fiquei um pouco insegura por ter ficado dois anos longe do palco. Estava até preocupada se fisicamente eu ia conseguir dar conta do recado”, disse ela à CARAS Digital.

Inclusive, os fãs podem esperar muitas danças no novo show. “É um show que transita em toda a minha história musical. Tem bastante dança, então cantar e dançar requer um preparo físico intenso. Eu queria ter ensaiado três meses antes, mas só consegui começar a ensaiar um mês antes. Já fizemos um ensaio geral e foi maravilhoso”, garantiu.

Por fim, ela contou o que os fãs podem esperar do retorno aos palcos. “Os fãs podem esperar uma entrega muito grande. Tudo que eu cantei ao longo dos 22 anos. É um show que tem uma linguagem pop muito grande. A gente traz novidades nos arranjos e vai ser um show que vai emocionar muito, pois tem me emocionado muito”, contou ela.

Na semana passada, o ator Dado Dolabella fez a alegria dos fãs da cantora Wanessa Camargo ao mostrar algumas imagens do ensaio dela nos stories do Instagram. Ele acompanhou quando a estrela estava passando a coreografia e as marcações do palco com seus bailarinos.

