Com look justo, Lexa destaca suas curvas impecáveis no aeroporto

Em dia de viagem, Lexa chama a atenção ao surgir com look justo e a cinturinha à mostra no aeroporto

Nesta terça-feira, 6, a cantora Lexa foi flagrada prestes a embarcar para uma viagem em um aeroporto no Rio de Janeiro. Acompanhada de sua equipe, ela desfilou a sua boa forma pelos corredores do local e esbanjou simpatia ao perceber a presença dos paparazzi.

Ela foi fotografada acenando e mandando beijos para as câmeras antes de embarcar. Para a ocasião, a musa surgiu com um look justo ao corpo, composto por calça jeans e top preto. O modelito deixou à mostra a cinturinha fina dela e as curvas impecáveis.

Atualmente, Lexa vive uma fase separada de MC Guimê. Os dois estão afastados desde que ele foi expulso do BBB 23, da Globo, sob acusação de importunação sexual. Eles ainda não confirmaram qual é o status do relacionamento deles.

Inclusive, recentemente, ela desabafou sobre a atual fase de sua vida. “Eu não sei nem explicar esses últimos meses na minha vida. Nenhuma palavra definiria. Mas eu acho que a resiliência vai ser a minha melhor amiga”, disse ela, e completou: “Estou tentando falar para descontrair também para não ficar nessa vibe, mas a gente perdeu uma pessoa da família do meu irmão. Nós somos filhos de pais diferentes e é uma pessoa que fez parte da minha vida, mas estamos vivendo um dia chato. O dia está chovendo e está feio, meio que acompanhando o nosso humor”.

Lexa dá conselho contra a ressaca

A cantora Lexa (28) surpreendeu seus seguidores ao contar um conselho inesperado que segue quando precisa acabar com a ressaca. Ela contou que ouviu uma dica de uma senhora há algum tempo e que é infalível para se recuperar após a noitada.

A artista contou que costuma beber uma cerveja para curar a ressaca no dia seguinte da festa. "Genteee já é a terceira vez que eu tô de ressaca e tomo uma cerveja depois de um tempo e fico bem! Impressionante. Aprendi com uma senhora de 72 anos… ela me viu um dia com cara de ressaca, sentou do meu lado e me falou pra eu ir comprar uma cerveja KKKKKKK segui o conselho e deu certo", disse ela.