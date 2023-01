Claudia Leitte é convidada para cantar em jogo da NBA em Orlando

Claudia Leitte vai se apresentar no intervalo do jogo entre Orlando Magic e Indiana Pacers em Orlando, nos Estados Unidos

A cantora Claudia Leitte (42) recebeu um convite especial! Ela foi chamada para cantar no intervalo da partida entre Orlando Magic e Indiana Pacers em Orlando, nos Estados Unidos, no próximo dia 25 de janeiro. Ela vai participação da ação 'Brazilian Night' (Noite Brasileira), que é uma homenagem do time Orlando Magic para a comunidade brasileira.

A cantora promete levar um repertório reppleto de sucessos e muita animação para o público. Em seu figurino, ela já adiantou que vai usar uma camiseta com a estampa do Brasil. A partida acontecerá no Amway Center, estádio do Orlando Magic no centro de Orlando. Os fãs que estão no Brasil podem assistir ao show da cantora por meio do NBA League Pass, que é o serviço de streaming por assinatura da NBA.

Vale lembrar que Claudia Leitte já é um nome conhecido no exterior. Ela foi a primeira brasileira a se apresentar na Disney com shows no parque Epcot. Além disso, ela também recebeu o certificado de ouro da RIAA (Associação Americana da Indústria de Gravação) após a canção We Are One, parceria com Jennifer Lopez e Pitbull, ultrapassar as 500 mil cópias vendidas nos Estados Unidos.