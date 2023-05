Céline Dion se apega aos filhos na luta contra doença rara: "Fazendo tudo o que pode"

Céline Dion se apega aos filhos; cantora enfrenta luta contra doença que pode encerrar sua carreira

A cantora Céline Dion está encontrando ajuda nos filhos para tentar voltar aos palcos. Após cancelar todos os shows pelos próximos doze meses, a estrela canadense enfrenta uma batalha para evitar o avanço da doença rara com a qual foi diagnosticada.

Segundo informações da revista PEOPLE desta semana, a estrela está "fazendo tudo o que pode" para tentar voltar aos palcos. Isso porque a síndrome da pessoa rígida, doença que atinge a popstar, está deixando sua saúde muito debilitada.

“É de partir o coração que ela teve que cancelar a turnê, mas ela está sofrendo com dificuldade de mobilidade e outros problemas causados pela doença que estão atrapalhando sua vida cotidiana”, disse uma fonte à revista. “Ela está fazendo tudo o que pode enquanto trabalha com os médicos porque ela quer voltar aos palcos”, continua.

A fonte também diz que ela ainda não deu a carreira como encerrada. “Ela não desistiu de jeito nenhum. Ela espera controlar todos os problemas causados pela doença para poder cantar novamente", disse.

A revista também apurou que os três filhos da cantora, René-Charles, 22, e os gêmeos Nelson e Eddy, de 12, estão fazendo a mãe permanecer na luta. “Seus alicecers principais são os filhos e a música. Ela uma pessoa altruísta e quieta. Céline ama tanto seus meninos. Eles são incríveis. Eles dão a ela todo o apoio e amor que ela precisa", disse outra fonte.

Relembre quando Céline Dion revelou a doença rara

Em dezembro de 2022, Céline Dion fez um depoimento emocionante para revelar a sua luta para evitar o fim precoce de sua carreira. Na ocasião, ela contou aos fãs que sofria com a síndrome da pessoa rígida, que causa espasmos e dificulta a movimentação. A doença é considerada rara.

"Olá a todos, sinto muito por ter demorado tanto para entrar em contato com vocês. Sinto muito a falta de todos vocês e mal posso esperar para estar no palco falando com vocês pessoalmente. Como vocês sabem, sempre fui um livro aberto e não estava pronta para dizer nada antes, mas estou pronta agora. Venho lidando com problemas de saúde há muito tempo e tem sido muito difícil para mim enfrentar meus desafios e falar sobre tudo o que tenho passado. Recentemente, fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro chamado síndrome da pessoa rígida, que afeta uma pessoa em 1 milhã. Embora ainda estejamos aprendendo sobre essa condição rara, agora sabemos que é isso que está causando todos os espasmos que tenho tido. Infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária, às vezes causando dificuldades quando ando e não me permitindo usar minhas cordas vocais para cantar do jeito que estou acostumada", contou.