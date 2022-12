Céline Dion revela que sofre com uma doença rara e incurável

Céline Dion abre o coração e aparece emocionada ao contar sobre sua condição de saúde: 'Tenho que admitir que tem sido uma luta'

A cantora Céline Dion (54) abriu o coração ao revelar o motivo para cancelar a sua nova turnê. Ela contou que foi diagnosticada com uma doença rara e incurável, chamada síndrome da pessoa rígida. Ela contou que o problema de saúde afeta o seu corpo e seus movimentos. Ela está fazendo sessões de fisioterapia, mas precisa se afastar dos palcos agora.

"Olá a todos, sinto muito por ter demorado tanto para entrar em contato com vocês. Sinto muito a falta de todos vocês e mal posso esperar para estar no palco falando com vocês pessoalmente. Como vocês sabem, sempre fui um livro aberto e não estava pronta para dizer nada antes, mas estou pronta agora. Venho lidando com problemas de saúde há muito tempo e tem sido muito difícil para mim enfrentar meus desafios e falar sobre tudo o que tenho passado. Recentemente, fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro chamado síndrome da pessoa rígida, que afeta uma pessoa em 1 milhão", disse ela.

Então, a cantora contou do seu sintoma. "Embora ainda estejamos aprendendo sobre essa condição rara, agora sabemos que é isso que está causando todos os espasmos que tenho tido. Infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária, às vezes causando dificuldades quando ando e não me permitindo usar minhas cordas vocais para cantar do jeito que estou acostumada", contou.

Logo depois, ela lamentou ter que cancelar a turnê. "Dói dizer a vocês hoje que isso significa que não estarei pronta para reiniciar minha turnê na Europa em fevereiro. Tenho uma grande equipe de médicos trabalhando ao meu lado para me ajudar a melhorar e meus preciosos filhos que estão me apoiando e me ajudando. Estou trabalhando duro com meu fisioterapeuta todos os dias para recuperar minha força e minha capacidade de desempenho novamente, mas tenho que admitir que tem sido uma luta. Só sei cantar é o que fiz toda a minha vida e é o que mais gosto de fazer", afirmou.

E completou: "Sinto tanta falta, sinto falta de ver todos vocês do palco, me apresentando para vocês. Sempre dou 100% quando faço meu show, mas minha condição agora não está me permitindo dar isso a vocês agora. Para eu entrar em contato com vocês novamente, não tenho escolha a não ser me concentrar na minha saúde neste momento e tenho esperança de que estou no caminho da recuperação. Este é o meu foco e estou fazendo tudo o que posso para me recuperar".

Assista ao vídeo de Céline Dion: