Cantor sertanejo de 23 anos morre em acidente de buggy

Cantor sertanejo Denner Chiodi faleceu após cair de uma ribanceira em Florianópolis

O cantor sertanejo Denner Chiodi Baumann faleceu aos 23 anos de idade. Ele sofreu um acidente de buggy em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis.

De acordo com o site G1, o veículo com o artista caiu de uma ribanceira ao sair da pista. O acidente aconteceu na madrugada do dia 1º de novembro em uma área de difícil acesso. Tanto que os bombeiros demoraram cerca de 12 horas para conseguir fazer o resgate do corpo do artista. O corpo dele estava a cinco metros do buggy.

Denner Chiodi estava no início da carreira de cantor. Ele já tinha feito uma apresentação com a dupla Fernando e Sorocaba no Vale do Itajaí há alguns anos e também lançou a música Carregar Meu Coração com clipe nas redes sociais.

Causa da morte do modelo Ricardo Merini

O modelo e ator Ricardo Merini teve a sua morte confirmada aos 37 anos de idade depois de ficar alguns dias desaparecido. Ele foi encontrado morto no dia 22 de outubro, mas o corpo só foi identificado no sábado, 28. Agora, a causa da morte foi divulgada.

De acordo com o site G1, o médico legista informou que ele faleceu em decorrência de traumatismo craniano. Além disso, um médico do SAMU que encontrou o corpo dele contou ao programa Domingo Espetacular qual foi a condição que o corpo foi encontrado.

Segundo o médico do SAMU, Ricardo Merini foi encontrado no Viaduto Doutor Eusébio Stevaux, no Terminal Bandeira, na madrugada do dia 22 de outubro, em uma rampa de acesso aos pedestres. Ele apresentava fraturas no crânio, no punho e no tornozelo. Ele já foi encontrado sem vida, sem documentos e sem o celular. O corpo foi levado ao IML e o reconhecimento só aconteceu dias depois.

Antes de morrer, Ricardo Merini tinha acabado de voltar de uma viagem a Chapecó, Santa Catarina, e foi visto saindo do prédio onde morava para ir encontrar um amigo. Agora, a Polícia Civil investiga o que aconteceu para ele sofrer o traumatismo craniano e morrer.