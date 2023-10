Modelo desaparecido Ricardo Merini é encontrado morto em São Paulo

Corpo de Ricardo Merini, que estava desaparecido há uma semana, foi encontrado no centro de São Paulo; caso está sob investigação

O modelo Ricardo Merini, que estava desaparecido há cerca de uma semana, foi encontrado morto aos 37 anos pela Polícia de São Paulo no último sábado, 28. O corpo do artista estava próximo ao Terminal Bandeira, região central da cidade de São Paulo. As circunstâncias que cercam sua morte permanecem sob investigação.

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) ao Splash, da UOL, o corpo de Ricardo Merini foi identificado pelo Instituto de Identificação Ricardo Gaumbletaun Daunt (IIRGD). A identificação do modelo foi realizada por meio da coleta de suas impressões digitais, procedimento feito pelo Instituto Médico Legal.

Após a identificação, a família de Ricardo pôde fazer o reconhecimento do corpo do modelo, que estava desaparecido, desde o último dia 21 de outubro. Este foi o mesmo dia em que ele foi visto pela última vez, quando estava no bairro da Bela Vista, bairro nobre próximo a região central da capital. No entanto, ainda não foram revelados muitos detalhes sobre a morte.

Conforme divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), as investigações prosseguem sob a responsabilidade da 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). O objetivo é esclarecer as circunstâncias que levaram à morte precoce do modelo.

Saiba quem foi Ricardo Merini

Ricardo Merini foi ator e modelo. Em sua carreira como ator, ele não chegou a passar por grandes emissorias, mas atuou em produções independentes como Noite da Taverna, de 2015, e Asco, de 2015, e também na peça de teatro Terror e Miséria no Terceiro Reich, de 2012, e na websérie Halls: Sensação que Inspira, de 2014.

Além de ter formação como ator, ele foi modelo fotográfico e já fez vários editoriais para grifes e marcas diversas. Nas redes sociais, Ricardo costumava fazer posts de vez em quando e mantinha discrição sobre sua vida pessoal. A última publicação dele foi feito há duas semanas, quando relembrou um ensaio fotográfico.