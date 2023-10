Modelo desaparece em São Paulo. Saiba quem é

Polícia investiga o desaparecimento de um modelo em São Paulo. Saiba quem ele é

O modelo Ricardo Merini, de 37 anos, está desaparecido. De acordo com o site Splash UOL, a Polícia Civil de São Paulo está investigando o que aconteceu com o rapaz e qual é o paradeiro dele.

O desaparecimento foi registrado no último dia 21 de outubro na 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Este foi o mesmo dia em que ele foi visto pela última vez, quando estava no bairro da Bela Vista.

Saiba quem é Ricardo Merini

Ricardo Merini é ator e modelo. Em sua carreira como ator, ele atuou nos curta-metragens Noite da Taverna, de 2015, e Asco, de 2015, e também na peça de teatro Terror e Miséria no Terceiro Reich, de 2012, e na websérie Halls: Sensação que Inspira, de 2014. Além disso, ele é modelo fotográfico e já fez vários editoriais.

Nas redes sociais, ele é discreto e não costuma fazer posts com frequência. O último post dele foi feito há duas semanas, quando relembrou um ensaio fotográfico.

Ex-ator mirim está internado em estado grave

O ex-ator mirim Guillermo Hundadze, que também é influenciador digital, está internado em um hospital de São Paulo após se envolver em uma briga de trânsito. Ele foi baleado por um policial militar na última segunda-feira, 23, e o seu estado de saúde acaba de ser revelado pela família.

Em um post nas redes sociais, a família informou que Guillermo passou por cirurgia e está em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “Informamos que no dia 23 de outubro de 2023, Guillermo Hundadze, mais conhecido como Gui50, se envolveu em uma briga de trânsito e foi alvejado por tiros. Até o momento, ele passou por uma cirurgia e atualmente se encontra em estado grave na UTI”, escreveram.

Então, os familiares pediram orações pela saúde dele. "Pedimos para quem gosta do Gui e o acompanha que façam uma oração pela vida dele e para que ele se recupere o mais rápido possível, por favor! Para as pessoas que estão desferindo ódio nas redes, tenham respeito e empatia com a família e, principalmente, com ele! O Gui é um bom amigo, filho, neto e namorado. Quem o conhece, sabe que ele é muito mais do que o conteúdo dos vídeos postados, ele é jovem e tem muito para viver e aprender”, encerraram.