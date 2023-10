Saiba qual é o estado de saúde do ex-ator mirim que foi baleado em briga no trânsito

Família de Guillermo Hundadze, que é ex-ator mirim, se pronuncia sobre internação dele

O ex-ator mirim Guillermo Hundadze, que também é influenciador digital, está internado em um hospital de São Paulo após se envolver em uma briga de trânsito. Ele foi baleado por um policial militar na última segunda-feira, 23, e o seu estado de saúde acaba de ser revelado pela família.

Em um post nas redes sociais, a família informou que Guillermo passou por cirurgia e está em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “Informamos que no dia 23 de outubro de 2023, Guillermo Hundadze, mais conhecido como Gui50, se envolveu em uma briga de trânsito e foi alvejado por tiros. Até o momento, ele passou por uma cirurgia e atualmente se encontra em estado grave na UTI”, escreveram.

Então, os familiares pediram orações pela saúde dele. "Pedimos para quem gosta do Gui e o acompanha que façam uma oração pela vida dele e para que ele se recupere o mais rápido possível, por favor! Para as pessoas que estão desferindo ódio nas redes, tenham respeito e empatia com a família e, principalmente, com ele! O Gui é um bom amigo, filho, neto e namorado. Quem o conhece, sabe que ele é muito mais do que o conteúdo dos vídeos postados, ele é jovem e tem muito para viver e aprender”, encerraram.

Guillermo Hundadze ficou conhecido na TV durante sua infância. Ele integrou os elencos da novela Eterna Magia, de 2007, e também do especial de fim de ano O Natal do Menino Imperador. Hoje em dia, ele é influenciador digital.

Kayky Brito reaparece na internet após quase um mês de sua alta hospitalar

O ator Kayky Brito voltou às redes sociais na manhã desta quinta-feira, 26, para fazer um novo agradecimento pela torcida dos fãs para sua recuperação. O artista está em casa há cerca de um mês após receber alta hospitalar. Ele deixou o hospital no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro após quase um mês internado com ferimentos de um atropelamento.

Agora, o rapaz surgiu com a cabeça raspada e sorridente para agradecer pelo carinho que recebe e também agradecer a Deus por sua saúde.

"Deus e vocês, que eu falo, não todo dia, mas quase sempre - com Deus eu falo todo dia. Eu só agradeço, porque pedir, sonhar é fazer e a gente fazer, só cabe a gente. Um beijo a cada um de vocês e tenha fé sempre. Acreditem. Um beijo no coração”, afirmou ele.