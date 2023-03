Calcinha Preta revela quem é a nova vocalista do grupo após a morte de Paulinha Abelha

Mais de um ano após a morte de Paulinha Abelha, o grupo Calcinha Preta escala nova vocalista, a cantora O'hara Ravick: 'Sempre foi um grande sonho pra mim'

O grupo Calcinha Preta tem novidade em sua formação para os fãs. Mais de um ano após a morte da vocalista Paulinha Abelha – que faleceu aos 43 anos em fevereiro de 2022 após ser internada com problemas renais -, a banda contratou uma nova vocalista para se juntar ao grupo ao lado de Bell Oliver, Daniel Diau e Silvânia Aquino. A escolhida é a cantora O'hara Ravick.

A cantora é natural de Recife, Pernambuco, e fará a sua estreia no grupo em abril deste ano. Ela está empolgada para o novo desafio na carreira. "Estou muito feliz em estar na Calcinha Preta. A banda sempre foi um grande sonho pra mim como cantora, como amante do forró. É a referência quando se fala no gênero. São quase 30 anos de muitas histórias", afirmou ela.

Além disso, o grupo Calcinha Preta acaba de lançar o novo álbum da carreira, chamado Volume 30. O projeto chegou nas plataformas digitais nesta quinta-feira, 30. O DVD do álbum foi gravado em Aracaju, Sergipe, e traz os hits que marcaram a carreira do grupo e também canções inéditas, como Relógio de Saudade, Pernoite, Sem Explicação e Não Sobrou Nada.

“Temos certeza de que os fãs vão receber estas músicas com muita alegria. Nas redes sociais, eles já demonstraram ansiedade”, contou Silvania. “Todas as canções estão belíssimas, em um cenário incrível. Para nós é um sentimento indescritível tudo o que o “Volume 30” vem representando”, completou Daniel. “Este projeto presta uma homenagem aos nossos anos de carreira. Proximo de completar 30 anos, olhamos para trás e é encantador ver tudo que construímos”, finalizou Bell.

Homenagem do Calcinha Preta para Paulinha Abelha

Após um ano da morte precoce da vocalista Paulinha Abelha, o grupo Calcinha Preta realizou homenagem para a diva do forró. A banda lançou uma versão inédita de "Ainda Te Amo", preferida da cantora, no EP 'Volume 30'.

A música com vocais da cantora dizia: “É que eu ainda te amo/ Te quero demais/ Não posso te ver longe assim/ Fugindo de mim/ Há coisas que não dá pra apagar”.

O novo Ep do qual a música faz parte conta com Bell Oliver, Daniel Diau e Silviania Aquino. "Esta canção era a preferida da nossa eterna Abelha e não poderíamos deixar de fora do repertório. Quando cantávamos nos shows, os seus olhos brilhavam e temos certeza de que ela estava conosco durante a gravação”, conta Bell.