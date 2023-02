Calcinha Preta relembra música favorita de Paulinha Abelha

Após um ano da morte da cantora, Calcinha Preta regravou música em homenagem a Paulinha Abelha

Após um ano da morte precoce da vocalista Paulinha Abelha, o grupo Calcinha Preta realizou homenagem para a diva do forró. A banda lançou uma versão inédita de "Ainda Te Amo", preferida da cantora, no EP 'Volume 30'.

A música com vocais da cantora dizia: “É que eu ainda te amo/ Te quero demais/ Não posso te ver longe assim/ Fugindo de mim/ Há coisas que não dá pra apagar”.

O novo Ep do qual a música faz parte conta com Bell Oliver, Daniel Diau e Silviania Aquino. "Esta canção era a preferida da nossa eterna Abelha e não poderíamos deixar de fora do repertório. Quando cantávamos nos shows, os seus olhos brilhavam e temos certeza de que ela estava conosco durante a gravação”, conta Bell.

Novo EP do Calcinha Preta

“O DVD ‘Volume 30’ é um dos projetos mais importantes da nossa carreira, já que marca uma nova fase. Estes lançamentos são um presente a nossos fãs, que nos acompanham em todos os momentos”, comenta Silvania.

Daniel completa: “‘Volume 30’ apresenta a verdadeira identidade de Calcinha Preta. Aqui você encontra de tudo! É música para dançar, sofrer, se apaixonar, beber e muitos mais”.