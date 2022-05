Calcinha Preta faz show memorável em Belém do Pará e fãs agradecem: ''Histórico''

A banda Calcinha Preta reuniu mais de 10 mil fãs no show em Belém do Pará

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 16h09

Neste final de semana a banda Calcinha Preta fez um show memorável em Belém do Pará.

Com mais de 10 mil fãs na plateia e uma apresentação de mais de 3 horas, os cantores levaram a alegria e animação do evento com um repertório com os seus melhores hits.

"Uma noite com grandes encontros e muitas emoções! Foi histórico dividir o palco com pessoas tão importantes e em uma cidade que faz parte da nossa história! Obrigado Belém, foi inesquecível!", declarou o cantor Daniel Diau.

Além disso, o Calcinha Preta recebeu a apresentação especial de Neto, que cantou uma música com a Paulinha Abelha no telão. E participação do Clevinho, viúvo da cantora, que faleceu aos 43 anos, após 12 dias internada em Aracaju, em fevereiro deste ano, por infecção no sistema nervoso.

Vale ressaltar que recentemente Clevinho lançou uma música em homenagem à esposa.

CONFIRA COMO FOI O SHOW DE CALCINHA PRETA