Em Salvador, Calcinha Preta emociona público no primeiro show sem Paulinha Abelha

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 14h50

A banda Calcinha Preta emocionou o público ao se apresentar pela primeira em Salvador, na Bahia, após a morte de Paulinha Abelha (1978 - 2022), a vocalista do grupo.

O grupo formado por Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver cantou os maiores sucessos da carreira e ainda prestou uma homenagem especial para a cantora com as canções 'Baby Doll', 'Paulinha', 'Louca por Ti', entre outras, levando o público ao delírio.

Além da banda Calcinha Preta, o Wet Salvador deste sábado, 9, recebeu no palco Limão com Mel, Dorgival Dantas e Forró do Tico.

Recentemente a banda divulgou nas redes sociais as datas dos shows do mês de abril, e 20 apresentações já estão confirmadas.

Confira alguns registros do show: