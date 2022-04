Calcinha Preta divulga agenda de shows após morte de Paulinha Abelha

Nas redes sociais, a banda Calcinha Preta anunciou as datas dos shows do mês de abril

A banda Calcinha Preta voltará oficialmente aos palcos nesta sexta-feira, 1. O show acontecerá no Espaço Terraço no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, eles divulgaram as datas dos shows do mês de abril e 20 apresentações já estão confirmadas. O grupo volta a se apresentar após a morte da vocalista Paulinha Abelha (1978 - 2022), que aconteceu no dia 23 de fevereiro.

As apresentações da banda para o mês de abril estão distribuídas nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Bahia, Piauí e São Paulo. Eles pretendem homenagear Paulinha durante os shows.

Homenagem no 'Encontro'

Na última quarta-feira, 30, a banda Calcinha Preta participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, e Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver fizeram uma homenagem para a artista durante a atração. "Cada show é uma saudade. Quando abrimos e ela aparece no telão...", disse Daniel, que não segurou a emoção ao cantar o hit Paulinha, música feita em homenagem à cantora.

