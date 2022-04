Viúvo de Paulinha Abelha lança música em homenagem à cantora

Clevinho Santos, viúvo de Paulinha Abelha, inicia carreira musical e faz música para a vocalista do Calcinha Preta, que morreu em fevereiro

CARAS Digital Publicado em 30/04/2022, às 17h09

O viúvo de Paulinha Abelha (1978 - 2022) fez uma linda homenagem para a cantora!

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, que será exibida no próximo domingo, 01, Clevinho Santana revelou que está iniciando sua carreira musical e que fez uma canção para a vocalista da banda Calcinha Preta, que faleceu aos 43 anos, após 12 dias internada em Aracaju, em fevereiro deste ano, por infecção no sistema nervoso.

O artista lançou a música com exclusividade no programa e contou sobre a homenagem para a amada.

“A letra dela mexe muito comigo e tenho certeza que vai mexer muito com os fãs também, porque é uma música que fala muito da minha história com ela”, disse ele. “O palco me coloca próximo dela. A música me deixa próximo dela. Dançar também me deixava muito próximo dela. Mas o cantar me traz ela mais próximo de mim, mais próximo de mim ainda”, acrescentou.

Na entrevista no Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, Clevinho também falou sobre o laudo final da morte de Paulinha e desabafou ao revelar que não está satisfeito com o documento e ainda está em busca de respostas.

Calcinha Preta se pronuncia após críticas por homenagem a Paulinha Abelha

Recentemente, a banda Calcinha preta foi alvo de críticas nas redes sociais ao fazer uma homenagem para Paulinha Abelha durante show em Salvador, na Bahia. Na apresentação, o grupo soltou uma pomba branca e ao arremessar a ave para cima, ela acabou caindo no público. “Você deixou a asa do pombo amarrada. Eu acho que a asa do pombo tava amarrada”, disse a vocalista Silvânia em vídeos que circulam na web.