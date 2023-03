Bruna Marquezine escandaliza ao usar look de R$ 18 mil no segundo dia do Lollapalooza

A atriz Bruna Marquezine chamou a atenção no segundo dia de festival ao surgir com um look diferentão; veja

A atriz Bruna Marquezine (27) deixou o público impressionado neste sábado, 25, ao aparecer com um look bem ousado para curtir o segundo dia de festival do Lollapalooza, em São Paulo.

A artista logo virou o centro das atenções ao chegar no evento. Isso porque, a morena não poupou sensualidade ao eleger um vestido com uma minissaia e uma bota galocha, que arrancaram suspiros dos fãs que estavam no local.

De acordo com o Gshow, o look completo da atriz custou nada menos que R$ 18 mil! O vestido tem valor de R$ 6,8 mil, já a saia e óculos, que são da mesma marca, custam R$ 8,7 mil e R$ 2,6 mil, no site oficial da marca. Além disso, o valor da bota custa, no mínimo, R$ 880,00.

Vale lembrar que recentemente Bruna Marquezine revelou em suas redes sociais se está planejando ser mãe neste ano de 2023.

VEJA O VISUAL DE BRUNA MARQUEZINE:

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Bruna Marquezine surge em foto de passeio de Xolo Mariduenã

Bruna Marquezine reacendeu os rumores de estar vivendo um affair com o ator estadunidense Xolo Maridueña! Isso porque em uma publicação feita nas redes sociais do artista, a modelo aparece em um dos cliques de um passeio que ele fez.

Na foto em questão, que atiçou os internautas brasileiros, Bruna aparece ao lado do cineasta Ángel Manuel Soto e uma mulher chamada Monica. “Por hoje é só, pessoal”, escreveu Xolo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.