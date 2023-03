Bruna Marquezine responde fã que queria que ela engravidasse em 2023

Atriz Bruna Marquezine decide rebater internauta que deseja que ela fosse mãe esse ano

A atriz Bruna Marquezine (27) revelou em suas redes sociais se está planejando ser mãe neste ano de 2023! Segundo a própria atriz, ter um filho ainda não passa pela mente dela, rebatendo um comentário de uma fã que revelou que desejava que a artista engravidasse ainda este ano.

Em seu perfil oficial no Twitter, a internauta em questão publicou uma foto de Bruna com uma criança e disse que queria muito que a atriz se tornasse mãe em 2023, porém, foi rebatida pela famosa de forma bastante direta. “Pode parar de querer”, disse Marquezine.

Bem-humorada, a fã entrou na brincadeira e aproveitou para postar uma montagem onde Bruna aparece grávida e falou: “Sem pressão”.

Bruna Marquezine fará estreia internacional em 2023

Bruna Marquezine fará sua estreia internacional neste ano e pretende gerar a maior comoção entre seus admiradores. A brasileira também será uma das protagonistas do filme Besouro Azul, nova aposta da DC Comics.

Na produção internacional, Bruna será Jenny Kord, a filha de Ted Kord, o Besouro Azul original. A jovem também será par romântico do protagonista Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña. Conforme informações do site Viewer Anon, especializado em cultura pop, Bruna terá um papel chave na história. Ela será a responsável por entregar o escaravelho do besouro que dará os poderes para Jaime. A entrada de Bruna para o elenco de Besouro Azul não foi apenas celebrada por seus fãs, mas também igualmente pela atriz. Em entrevista concedida ao podcast Quem Pod, Pode, a carioca se emocionou ao relembrar a emoção que sentiu no momento do teste.