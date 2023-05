Bruce Springsteen cai durante show em Amsterdam; veja

Cantor Bruce Springsteen leva tombo durante show e precisa de ajuda para levantar

O cantor norte-americano Bruce Springsteen (73) deu um baita de um susto em seus fãs durante uma apresentação. Em um show que aconteceu na cidade de Amsterdam, capital da Holanda, o artista caiu no palco. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o astro de 73 anos aparece tropeçando.

Na gravação que roda pela internet, o cantor norte-americano fica no chão após cair, sendo logo socorrido pela sua equipe. Bastante bem-humorado, o artista ri do acontecido, tenta levantar sozinho, mas acaba não conseguindo.

Então, um produtor do show o levanta pelos braços, fazendo com que Bruce Springsteen volte para o palco, para poder dar sequência a apresentação. “A dificuldade para levantar [risos], coitado do véio”, brincou uma internauta. “Penso que foi só um tombinho, mas aí lembro que já é um senhor de 70 anos”, se preocupou um outro.

Bruce Springsteen caiu no palco durante show na Holanda.



pic.twitter.com/xj9fC2pAHN — José Norberto Flesch (@jnflesch) May 31, 2023

De microbiquíni, Sabrina Carpenter derrete fãs brasileiros ao posar com cropped do Brasil durante passagem pelo país

Por falar em show, quem está no Brasil para se apresentar durante um festival é a cantora Sabrina Carpenter (24). E em suas redes sociais, a atriz chamou a atenção dos seguidores brasileiros ao compartilhar alguns cliques na cidade do Rio de Janeiro, mas um em especial chamou a atenção dos internautas brasileiros, por conta da loira aparecer de biquíni amarelo, usando um cropped do Brasil.

O que chamou mais a atenção dos internautas brasileiros, com certeza, foi a foto na qual Sabrina aparece posando em cima da cama do hotel no qual está hospedada, ostentando um corpão escultural e uma barriga para lá de chapada, enquanto usa um micro biquíni amarelo com correntes amarradas nos lados. No clique, a loira surge com um cropped do Brasil, com a bandeira e o nome da cidade do Rio de Janeiro estampado em seu peito.