De microbiquíni, Sabrina Carpenter derrete fãs brasileiros ao posar com cropped do Brasil

Ex-estrela da Disney e cantora Sabrina Carpenter aproveita vinda ao Brasil para exibir corpão com cropped temático

Nesta terça-feira, 30, a atriz e cantora Sabrina Carpenter (24) usou suas redes sociais para mostrar que está aproveitando sua passagem por terras tupiniquins da melhor forma possível. A artista compartilhou alguns cliques na cidade do Rio de Janeiro, mas um em especial chamou a atenção dos internautas brasileiros, por conta da loira aparecer de biquíni amarelo, usando um cropped do Brasil.

“Brasil”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Sabrina Carpenter aparece tomando água de coco, mostrando algumas fotos que tirou das paisagens que mais gostou, detalhes de seus acessórios, vídeos de seu show e mais.

Porém, o que chamou mais a atenção dos internautas brasileiros, com certeza, foi a foto na qual Sabrina aparece posando em cima da cama do hotel no qual está hospedada, ostentando um corpão escultural e uma barriga para lá de chapada, enquanto usa um micro biquíni amarelo com correntes amarradas nos lados. No clique, a loira surge com um cropped do Brasil, com a bandeira e o nome da cidade do Rio de Janeiro estampado em seu peito.

Na última foto da postagem da cantora, ela ainda mostra um pouco mais de onde foi curtir com o biquíni, renovando seu bronzeado no sol brasileiro, sentada em um banco em meio a natureza. Claro, a postagem foi inundada de elogios para Sabrina.

“Eu simplesmente não tenho palavras”, comentou a atriz Joey King. “O MEU BRAÇO CAR*LHO”, escreveu uma fã, fazendo referência à uma foto postada pela cantora, mostrando os braços de alguns fãs que encontrou. “Te amo, Sabrina, volte mais vezes, principalmente quando eu tiver dinheiro”, brincou uma outra. “Linda”, “Maravilhosa”, “Perfeita”, são outras mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis como corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Sabrina Carpenter.

A famosa chegou ao Brasil na última quinta-feira, 25, para se apresentar no festival MITA, que aconteceu primeiramente no Rio de Janeiro. Ele ainda vai para a cidade de São Paulo, nos dias 3 e 4 de junho, com artistas como Florence + The Machine, NxZero, e muito mais.