Billy Ray Cyrus, pai de Miley Cyrus, está noivo após seis meses da separação com mãe da cantora

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 20h16

O cantor de country Billy Ray Cyrus (61), pai da cantora consagrada Miley Cyrus (29), está noivo! O que chamou a atenção na revelação foi o fato de que o artista se separou há apenas seis meses de Leticia Cyrus (55), mãe de Miley, após quase 30 anos de casamento.

De acordo com o site In Touch, Billy Ray está noivo da cantora Firerose, e, por mais que ainda não tenha sido confirmado pelo casal, é possível ver em uma foto dos dois na qual Firerose aparece ostentando um anel de diamante em seu dedo anelar esquerdo.

“Feliz outono”, escreveu o cantor na legenda da publicação em seu perfil oficial do Instagram. Nos comentários, o produtor musical Damon Elliott, que já chegou a trabalhar com Billy Ray Cyrus, parabenizou o casal, colocando também um emoji de anel no comentário.

Casado desde 1993 com Tish Cyrus, Billy e a atriz se separaram duas vezes, uma em 2010 e outra em 2013, mas sempre acabaram se reconciliando. Entretanto, a última separação acabou sendo definitiva. Eles têm cinco filhos: Brandi Glenn, Trace, Miley, Braison e Noah.

Mãe de Miley Cyrus entra com pedido de divórcio de Billy Ray após 30 anos de casamento

De acordo com documentos obtidos pelo site TMZ, Leticia Cyrus apresentou um pedido judicial em Nashville, no Texas, para se separar de Billy Ray Cyrus oficialmente depois de quase 30 anos de união.

No documento apresentado pelo site norte-americano, a mãe de Miley Cyrus cita "diferenças irreconciliáveis" e aponta que ela e Billy Ray não moram na mesma casa desde fevereiro de 2020. Além disso, a empresária pede ao tribunal que distribua igualmente todos os bens do casal.

Os rumores de separação do casal começaram a rolar quando Billy Ray Cyrus não apareceu nas fotos de Natal publicadas pelas filhas. A última aparição pública dos dois como casal aconteceu em 2020.