Mãe de Miley Cyrus entra com pedido de divórcio de Billy Ray após 30 anos de casamento

Pais da cantora Miley Cyrus, Tish Cyrus e Billy Ray, se separam após quase 30 anos de casamento, diz site

Redação Publicado em 11/04/2022, às 13h16

Pela terceira vez em seu casamento de quase 30 anos, os pais de Miley Cyrus (29), a empresária Tish Cyrus (54) e o cantor country Billy Ray (60), estão se separando oficialmente.

De acordo com documentos obtidos pelo TMZ, Tish Cyrus apresentou judicialmente o pedido em Nashville, Tennessee, no dia 6 de abril para se divorciar do ator.

Mãe de Miley Cyrus entra com pedido de divórcio de Billy Ray Cyrus:

No documento, ela cita "diferenças irreconciliáveis" e observa que ela e Billy Ray Cyrus não moram na mesma casa desde fevereiro de 2020. No documento, a empresária pede ao tribunal que distribua igualmente todos os bens do casal.

Vale lembrar que esse não é o primeiro divórcio. Durante os 30 anos de relacionamento, eles pediram o divórcio três vezes mas cancelaram os pedidos antes de serem finalizados.

Os rumores começaram a circular quando Billy Ray não estava nas fotos de Natal publicadas pelas filhas em. A última aparição pública dos dois como um casal aconteceu em 2020.

Tish Cyrus e Billy Ray se casaram pela primeira vez em 1993. Além de Miley Cyrus, eles também são pais de Braison (27) e Noah (22). A designer também possui dois filhos do seu antigo relacionamento, Brandi (34 anos), e Trace (33 anos), de seu casamento anterior com Baxter Neal Helson (55).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tish Cyrus (@tishcyrus)

Noah Cyrus bloqueia a mãe em meio aos rumores do divórcio e Miley Cyrus retira o nome 'Ray' de todas as suas redes sociais:

O término não aparente estar sendo tranquilo. Noah Cyrus (22), filha caçula do casal, bloqueou a mãe, Tish Cyrus, após as notícias circularem nas redes sociais. Já Miley Cyrus retirou o nome Ray, de sua bio no Instagram, em meio as revelações.