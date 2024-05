Belo é flagrado no shopping após fazer desabafo na internet

Solteiro, Belo saiu para fazer compras em um shopping no Rio de Janeiro e foi flagrado pelos paparazzi apenas 24h depois de fazer desabafo na web

O cantor Belo aproveitou a tarde desta quinta-feira, 9, para curtir um passeio em um shopping no Rio de Janeiro. O artista foi flagrado pelos paparazzi enquanto circulava pelos corredores do local e esbanjou simpatia ao avistar o fotógrafo.

Esta é a primeira aparição dele após fazer um desabafo nas redes sociais. Na última quarta-feira, 8, Belo desabafou sobre as especulações que envolvem sua vida pessoal após se separar de Gracyanne Barbosa.

"A rapidez com que as especulações se espalham, baseadas em informações e boatos sobre este momento delicado da minha vida é impressionante", iniciou. "Infelizmente, negar ou explicar não adianta, pois cada pessoa acredita em sua própria versão da verdade".

Belo ainda desabafou sobre os rumores e refletiu sobre a exposição de seu término com Gracyanne. "Fico imaginando até onde isso pode chegar, qual será o limite. Somente o tempo dirá, e cabe a mim apenas cuidar das feridas e conviver com as cicatrizes. Assim é a natureza humana...", finalizou.

Belo - Foto: Edson Douglas / AgNews

Luciano Huck manda recado para Gracyanne

O apresentador Luciano Huck repercutiu a participação do cantor Belo em seu programa Domingão com Huck, da Globo, ao mandar um recado para Gracyanne Barbosa. Na atração desta semana, ele esclareceu que fez apenas uma brincadeira sobre arrumar um novo crus para o cantor após a separação do ex-casal.

"Semana passada eu brinquei com o Belo aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça, e se eles quiserem voltar, que voltem, quem sou eu para dar pitaco. Eu quero mais é celebrar, vocês são conhecidos há tanto tempo", disse ele.

E completou: "Então, Gracy, um beijo para você, espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira com o Belo. Beijo no coração".