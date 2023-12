Bell Marques revela motivo para ter ido de bandana ao casamento do filho

O cantor Bell Marques chamou a atenção ao usar um bandana em sua cabeça no dia do casamento do filho e ele explicou sua decisão

O cantor Bell Marques surpreendeu ao aparecer de bandana no casamento do seu filho, Rafa Guerra, há alguns dias. Agora, ele explicou o motivo de sua atitude. O artista revelou que a bandana faz parte de sua marca e nem pensou em ir sem o acessório ao evento por já ser um item que faz parte de sua vida.

"Nunca tirei a minha bandana. Não sei porque acharam que eu ia sem a minha bandana. Dei muita risada com os comentários", disse ele à Quem.

E completou: "Já andei sem bandana por muitos anos. Foi um desafio criar essa marca na minha carreira. Toda marca ou você assume mesmo, ou não vira marca. Eu consegui com a marca da bandana ser muito conhecido no Brasil e no mundo, mesmo sem me apresentar tanto na TV Globo. No Domingo de Carnaval, saí sem a bandana e as pessoas gritavam, ‘cadê a bandana?’. Vi ali que ia assumir a bandana e pronto. Acabei tornando isso uma marca muito forte".

Filho de Bell Marques se casou em cerimônia luxuosa:

O cantor Rafa Marques, filho de Bell Marques, oficializou sua união com a influenciadora digital Pati Guerra em uma cerimônia deslumbrante na Igreja da Vitória, em Salvador. O casal encantou as redes sociais ao compartilhar registros do casamento luxuoso, que reuniu amigos e familiares para celebrar o amor dos noivinhos.

Em seu perfil no Instagram, Pati dividiu os bastidores do casório. Com uma produção mais carregada, um vestido sofisticado e um rosário em suas mãos, a influenciadora contou que estava preparada para subir ao altar com o artista: “Pronta para o SIM mais importante da minha vida! Te amo”, disse; confira todos os detalhes da cerimônia.

