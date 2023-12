Por que Bell Marques não tira bandana? Cantor usou lenço no casamento do filho

Bell Marques chama atenção ao usar bandana no casamento do filho; cantor já revelou que o significado do acessório está ligado a proteção

No último sábado, 02, o filho de Bell Marques, o cantor Rafa Marques oficializou sua união com a influenciadora digital Pati Guerra em uma cerimônia luxuosa em Salvador. Entre os registros compartilhados, o ex-vocalista do 'Chiclete com Banana' chamou a atenção ao comparecer ao evento formal usando sua tradicional bandana.

Em seu perfil oficial no Instagram, Bell compartilhou uma foto ao lado dos noivos. Vestindo um terno preto elegante, o cantor elegeu um lenço estampado em tons de preto e branco para harmonizar com a ocasião, porém, o detalhe não passou despercebido e alguns seguidores ficaram curiosos para entender o motivo por trás do uso constante da bandana.

Nos comentários, eles brincaram com o acessório: “Uma foto do nosso querido Bell sem a bandana seria proibida em 127 países”, disse uma admiradora do cantor. “Bellzinho não abandona a bandana”, comentou mais um. “Nem no casamento do seu filho o lenço ficou de fora”, disse outro. “A bandana até depois do fim”, apontou mais um.

Alguns seguidores levantaram teorias se os motivos estariam relacionados à calvície ou a uma promessa. Em uma entrevista ao UOL, o cantor já esclareceu o verdadeiro significado por trás de sua gigantesca coleção de bandanas. Inclusive, ele revelou que possui mais de mil modelos para usar em todas as suas aparições públicas.

Durante uma conversa com o portal de notícias em um carnaval, ele revelou que a bandana é "um símbolo de proteção”: “Uma vez eu estive numa seita, e a pessoa olhou pra mim e disse: 'Olhe Bell, você coincidentemente colocou essa bandana, mas não a tire, porque essa bandana lhe protege, e muito”, Bell declarou.

Além disso, o cantor revelou que a bandana virou uma marca registrada. Ele até tentou apostar em outros acessórios antes da moda pegar, mas se identificou com o lenço e agora não é mais reconhecido sem o item clássico. Por fim, o cantor já contou que a escolha das cores tem a ver com seu ‘estado de espírito’ e também com o clima do dia.

Filho de Bell Marques se casou em cerimônia luxuosa:

O cantor Rafa Marques, filho de Bell Marques, oficializou sua união com a influenciadora digital Pati Guerra em uma cerimônia deslumbrante na Igreja da Vitória, em Salvador. O casal encantou as redes sociais ao compartilhar registros do casamento luxuoso, que reuniu amigos e familiares para celebrar o amor dos noivinhos.

Em seu perfil no Instagram, Pati dividiu os bastidores do casório. Com uma produção mais carregada, um vestido sofisticado e um rosário em suas mãos, a influenciadora contou que estava preparada para subir ao altar com o artista: “Pronta para o SIM mais importante da minha vida! Te amo”, disse; confira todos os detalhes da cerimônia.