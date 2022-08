A cantora Avril Lavigne aparece sorridente ao participar do evento de lançamento de sua estrela na Calçada da Fama, em Los Angeles

Nesta quarta-feira, 31, a cantora canadense Avril Lavigne (37), foi homenageada na Calçada da Fama, em Hollywood, Los Angeles. A estrela do pop rock dos anos 2000 recebeu sua própria e merecida estrela no chão.

"Avril Lavigne é muito merecedora desta estrela na Calçada da Fama e estamos muito felizes em homenageá-la com esta honra. Os fãs de Avril estão explodindo meu telefone perguntando sobre quando ela receberia sua estrela. Estamos empolgados em dizer que a hora é agora”, disse Ana Martinez, produtora do local.

Avril Lavigne é homenageada na calçada da fama de Holywood - Créditos: Getty Images

Avril Lavigne recria capa do álbum ‘Let Go’ vinte anos depois

Há mais de vinte anos, a cantora Avril Lavigne lançava o seu álbum de estreia, Let Go. O disco marcou uma geração e levou a artista canadense, que na época tinha apenas 17 anos, ao estrelato mundial.

Na gravação, a artista aparece andando pelas ruas de Nova York, e para na mesma avenida que fez o ensaio para o encarte do álbum e refaz a pose clássica.

O álbum contém hits que simbolizaram a adolescência do início dos anos 2000, como Sk8er Boi, Complicated e I’m With You. Além de receber 8 indicações ao Grammy Awards 2003, incluindo Melhor Artista Revelação, Canção do Ano e Melhor Álbum Vocal Pop.

Ainda em comemoração aos 20 anos do Let Go, a artista relançou o álbum este mês com faixas inéditas, incluindo Get Over It, a versão original de Breakaway e Why, que acabou não entrando na versão original.

Vale lembrar que após 8 anos de espera, a cantora está com datas para retornar ao Brasil! A artista faz única apresentação em São Paulo, no dia 07 de setembro, no Espaço Unimed, dois dias antes de sua apresentação no Rock In Rio 2022.

