Avril Lavigne recria capa do álbum ‘Let Go’ vinte anos depois

Avril Lavigne recria capa do 'Let Go', seu álbum de estreia, em comemoração aos 20 anos do disco

André Luiz Freitas Publicado em 29/06/2022, às 10h00

Há mais de 20 anos, a cantora Avril Lavigne (37) lançava o seu álbum de estreia, intitulado Let Go. O disco, com forte influência do pós-grunge e pop-punk, marcou uma geração e levou a artista canadense, que na época tinha apenas 17 anos, ao estrelato mundial.

Na gravação, compartilhada no TikTok, a artista aparece andando pelas ruas de Nova York, quando para na mesma avenida que fez o ensaio para o encarte do álbum e refaz a pose clássica.

O álbum agrega hits que simbolizaram a efervescência da adolescência no início dos anos 2000, como Sk8er Boi, Complicated e I’m With You. Além de receber 8 indicações ao Grammy Awards 2003, incluindo Melhor Artista Revelação, Canção do Ano e Melhor Álbum Vocal Pop.

Ainda comemoração aos 20 anos do Let Go, a artista relançou o álbum este mês com faixas inéditas, incluindo Get Over It, a versão original de Breakaway e Why, que acabou não entrando na versão original.

Vale lembrar que após 8 anos de espera, a cantora está com datas para retornar ao Brasil! A artista faz única apresentação em São Paulo, no dia 07 de setembro, no Espaço Unimed, dois dias antes de sua apresentação no Rock In Rio 2022.

Avril Lavigne recria capa do 'Let Go' em comemoração aos 20 anos do disco: