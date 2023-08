Ariana Grande surge com microfone e partituras em mãos e anima fãs

A cantora Ariana Grande compartilhou nas redes sociais algumas fotos indicando que ela estaria trabalhando em um novo projeto musical

Nesta terça-feira, 8, Ariana Grande causou comoção na internet ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos que indicam que ela estaria trabalhando em um novo projeto musical. O último trabalho lançado da cantora foi o álbum “K, Bye For Now”, com performances ao vivo da turnê “Sweetner World Tour”.

Ariana passou os últimos anos trabalhando no filme do musical Wicked, em que interpretará Glinda, a Bruxa Boa do Norte. De acordo com o diretor Jon M Chu, as gravações foram encerradas e a estreia do filme prevista para o ano que vem não deve ser alterada por conta da greve dos atores e roteiristas de Hollywood.

Nas fotos postadas em suas redes sociais, Ariana mostrou partituras das músicas “Tattooed Heart”, “Daydreamin” e “Baby I”. Estas canções compõe o primeiro álbum da carreira da cantora, o “Yours Truly”, que completará 10 anos no dia 3 de setembro.

As partituras e a legenda da postagem, em que Ariana escreveu “Quase dez”, poderiam ser apenas uma celebração aos dez anos de álbum, porém, ela deu indícios que algo novo vem por aí. Isso porque nas primeiras imagens do carrossel com três fotos, a artista aparece loira com uma orquestra e microfone na mão.

A cantora que terminou seu noivado com Dalton Gomez, só ficou loira recentemente, justamente para interpretar a personagem de Wicked, ou seja, as fotos são recentes. Outro indício de que podemos ter um lançamento de Ariana é que a styist Mimi Cuttrell, que trabalha com a cantora, comentou na postagem: “Estou tão animada”.

Os fãs de Ariana Grande foram à loucura com a nova postagem. “Estou sem palavras”, comentou uma seguidora. E outra fã ainda disse: “Meu coração parou por um segundo. Estou tão animada”. Um perfil de fãs dedicado à Ariana escreveu: “Vou desmaiar”.

Regravar e revisitar álbuns está sendo uma prática comum entre as divas pop. A cantora Taylor Swift está regravando todas as suas obras antigas por conta de problemas com sua antiga gravadora. A cantora Demi Lovato lançou um álbum regravando seus maiores sucessos mais em uma versão rock. E Katy Perry anunciou o lançamento de discos especiais para celebrar o aniversário de seus álbuns “One Of The Boys”, “Teenage Dream” e “Prism”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ariana Grande (@arianagrande)

Polêmica!

Ariana Grande se viu envolta em polêmica recentemente. Rumores começaram a circular que a diva pop estaria namorando o ator Ethan Slater, que é seu colega de elenco em Wicked. O ator teria largado seu casamento de 10 anos com a esposa Lily Jay, que tem um filho pequeno com Ethan, para ficar com Ariana.

Porém, não parou por aí, Lily foi ao jornal Page Six acusar Ariana de ter arruinado seu casamento e sua família. “Ela [Ariana] realmente é o cerne da história.Ela não apoia outras mulheres”, disse em entrevista. “Minha família é apenas um dano colateral.”