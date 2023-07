Ex-esposa de affair de Ariana Grande quebra silêncio e fala sobre a cantora

Em entrevista ao Page Six, Lilly Jay falou sobre o relacionamento do ex-marido com Ariana Grande

Lilly Jay, ex-esposa de Ethan Slater, quebrou o silêncio e falou sobre o relacionamento de seu ex-marido com a cantora Ariana Grande. Em entrevista ao Page Six, ela finalmente quebrou o silêncio.

Na semana passada, veio à tona a notícia de que Ariana Grande estaria namorando Ethan Slater, seu colega de elenco em ‘Wicked’. O relacionamento teria começado depois que a atriz e cantora se separou do marido, Dalton Gomez, em janeiro deste ano, mas só teria vindo à tona no começo deste mês quando Ariana apareceu em Wimbledon.

Ethan, no entanto, estava há 10 anos com Lilly Jay, com quem se casou em 2018 e divide um filho pequeno. Em maio, o ator até postou um post apaixonado em homenagem à sua então esposa.

Agora, Lilly Jay falou sobre o assunto e não poupou Ariana. “Ela [Ariana] realmente é o cerne da história.Ela não apoia outras mulheres”, começou, em entrevista ao Page Six nesta quinta-feira 27. “Minha família é apenas um dano colateral.” A musicista disse que está se concentrando em criar o bebê deles e ser “uma boa mãe”.

Do outro lado da história, fontes do Page Six disseram que Lilly tem "ligado para todos os meios de comunicação para divulgar essa história", enquanto agia de maneira diferente em relação a Ethan nos bastidores.

"Ela (Lilly) está dizendo a Ethan e outros que só se preocupa em proteger o filho deles", disse o insider. "Ela está chateada com razão por que seu casamento acabou, mas Ariana e Ethan não fizeram nada de errado", acrescentou a fonte, dizendo que Ethan estava separado de Lilly há dois meses quando começou a namorar a cantora.

Ethan está tentando seguir o caminho certo e espera poder resolver essa situação pelo "bem de seu filho". O ator pediu oficialmente o divórcio em um tribunal de Nova York na última quarta-feira, 26.

Ariana e Dalton estavam juntos há mais de três anos, sendo que se casaram há dois anos. O casamento aconteceu em uma cerimônia intimista em Montecito, na Califórnia, com a presença de apenas 20 convidados no ano de 2021. Eles tinham ficado noivos apenas 11 meses após o início do namoro.