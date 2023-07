Ex-esposa de novo namorado de Ariana Grande está arrasada com o affair

Lilly Jay, ex-esposa do ator Ethan Slater, acusou o marido de abandonar a família após rumores de affair com Ariana Grande e está devastada com a notícia

No último dia 17, os fãs da cantora Ariana Grande foram surpreendidos com a notícia do fim de seu casamento com o agente imobiliário, Dalton Gomez. A separação causou ainda mais curiosidade no público quando surgiram rumores de que a fila da artista já teria andado.

Ariana estaria namorando o ator Ethan Slater, seu colega de elenco em seu próximo filme, Wicked. Segundo o TMZ, ele estaria se divorciando de sua então esposa, Lilly Jay, para engatar em um romance com a cantora de Thank U, Next.

Nesta quarta-feira, o TMZ voltou a falar sobre o affair de Ariana e Ethan, trazendo dessa vez a perspectiva da ex-esposa do ator. Como repercutido pelo site, Lilly estaria sentiu que seu marido abandonou a família para ficar com a cantora, o que lhe deixou devastada por ter sua família quebrada.

Lilly e Ethan se conheceram no Ensino Médio e acabaram continuando seu romance na vida adulta, se casando em 2018. Os dois apresentaram seu único filho ao público em janeiro de 2023, por meio de uma publicação em seu Instagram.

Segundo as fontes entrevistadas pelo TMZ, o mais curioso do novo affair é que Ariana costumava a ser amiga do casal. Enquanto Ethan e Lilly ainda estavam juntos, os dois costumavam a passear com a cantora, que até curtia publicações relacionados a sua família no Instagram do ator.

Lilly Jay e Ethan Slater - Foto: Getty Images

O divórcio de Ariana Grande

O casamento de Ariana Grande e Dalton Gomez chegou ao fim em meados de julho. Fontes próximas ao casal afirmaram para a revista People que os dois já estavam separados desde janeiro de 2023.

Segundo as fontes, o seu relacionamento não conseguiu sobreviver ao término do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19. Elas afirmam que após o fim das restrições, ambos perceberam que "suas vidas eram muito diferentes" e que eles não estavam mais funcionando juntos.

Vale lembrar que Ariana Grande estava morando em Londres para as gravações do filme Wicked, adaptação do musical de sucesso da Broadway. Dalton Gomez precisou permanecer em Los Angeles para trabalhar, o que os colocou em um relacionamento a distância durante um tempo.

Os rumores do término iniciaram quando a cantora foi vista sem a aliança de casamento na Inglaterra. Na ocasião, ela foi prestigiar o torneio de tênis de Wimbledon, no Aberto da Inglaterra, sendo uma de suas poucas aparições públicas desde o início do ano.

Ariana e Dalton estavam juntos há mais de três anos, sendo que se casaram há dois anos. O casamento aconteceu em uma cerimônia intimista em Montecito, na Califórnia, com a presença de apenas 20 convidados no ano de 2021. Eles tinham ficado noivos apenas 11 meses após o início do namoro.