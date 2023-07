Acabou! Ariana Grande se separa de Dalton Gomez, diz revista

Ariana Grande rompe o casamento de dois anos com o corretor de imóveis de luxo Dalton Gomez

A cantora Ariana Grande está solteira novamente! De acordo com a revista People, o casamento dela com o corretor de imóveis de luxo Dalton Gomez chegou ao fim. Fontes da publicação informaram que eles se separaram no início do ano e mantiveram o término em sigilo nos últimos meses.

A notícia do término foi revelada em primeira mão pelo site TMZ. Ariana já foi vista sem a aliança de casamento no último final de semana ao prestigiar um torneio de tênis na Inglaterra, mas ainda não se pronunciou sobre a separação.

Esta não foi a primeira vez que ela apareceu sem a aliança. Em agosto de 2022, Ariana Grande também foi flagrada sem a aliança, mas explicou o motivo pouco depois. Ela disse que estava sem o anel porque o mandou para ser limpo em uma joalheria e isso não representava um divórcio na época.

Ariana e Dalton estavam juntos há mais de três anos, sendo que se casaram há dois anos. O casamento aconteceu em uma cerimônia intimista em Montecito, na Califórnia, com a presença de apenas 20 convidados no ano de 2021. Eles tinham ficado noivos apenas 11 meses após o início do namoro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ariana Grande (@arianagrande)

Ariana Grande rebate críticas ao seu corpo

Há pouco tempo, Ariana Granderebateu sobre críticas recentes ao seu corpo. “Eu só queria vir aqui, eu não faço muito isso. Eu não gosto e não sou boa nisso. Eu só queria falar sobre as preocupações de vocês com o meu corpo, falar um pouquinho sobre o que significa ser uma pessoa com um corpo e ser vista e receber tanta atenção”, começou dizendo a cantora.

Enquanto está gravando os filmes do musical Wicked, a cantora foi fotografada e alguns seguidores comentaram que ela estava muito magra. A diva pop alertou para alguns destes comentários: “Acho que poderíamos ser mais gentis e menos confortáveis comentando sobre os corpos de outras pessoas, não importa o quê. Se você acha que você está dizendo algo bom ou com boa intenção. O que quer que seja, saudável, não saudável, grande, pequeno, sexy, não sexy”

“Deveríamos realmente trabalhar para não fazer tanto isso. Há jeitos de elogiar alguém ou de ignorar algo que vemos e não gostamos. Acho que devemos trabalhar em ficarmos seguros e mantermos outras pessoas seguras”, prosseguiu a artista.

Ao falar das comparações com seu corpo em fotos antigas, Ariana desabafou: “Eu só queria dizer, um: Tem muitos tipos diferentes de beleza, há muitas maneiras de parecer saudável e bonita. Pessoalmente, para mim, o corpo no qual vocês estão comparando meu corpo atual, era a versão menos saudável do meu corpo. Eu estava tomando antidepressivos, bebendo e comendo mal, e no ponto mais baixo da minha vida quando eu estava do jeito que vocês consideram meu saudável, mas na verdade aquilo não era saudável”.

“A segunda coisa é: você nunca sabe o que alguém está passando. Então mesmo se você está querendo ser amável, carinhoso, a pessoa já deve estar trabalhando nisso ou tem um suporte com que estão trabalhando. Você nunca sabe, então sejam gentis uns com os outros e consigo mesmos”, pediu a artista.