Em rara aparição, Ariana Grande faz desabafo sobre críticas ao seu corpo

A cantora Ariana Grande veio à público comentar sobre as críticas que recebeu sobre seu corpo em suas fotos mais recentes

Nesta quarta-feira, 12, Ariana Grande surpreendeu seus fãs ao surgir em suas redes sociais e gravar um vídeo se pronunciando sobre críticas recentes ao seu corpo.

“Eu só queria vir aqui, eu não faço muito isso. Eu não gosto e não sou boa nisso. Eu só queria falar sobre as preocupações de vocês com o meu corpo, falar um pouquinho sobre o que significa ser uma pessoa com um corpo e ser vista e receber tanta atenção”, começou dizendo a cantora.

Enquanto está gravando os filmes do musical Wicked, a cantora foi fotografada e alguns seguidores comentaram que ela estava muito magra. A diva pop alertou para alguns destes comentários: “Acho que poderíamos ser mais gentis e menos confortáveis comentando sobre os corpos de outras pessoas, não importa o quê. Se você acha que você está dizendo algo bom ou com boa intenção. O que quer que seja, saudável, não saudável, grande, pequeno, sexy, não sexy”

“Deveríamos realmente trabalhar para não fazer tanto isso. Há jeitos de elogiar alguém ou de ignorar algo que vemos e não gostamos. Acho que devemos trabalhar em ficarmos seguros e mantermos outras pessoas seguras”, prosseguiu a artista.

Ao falar das comparações com seu corpo em fotos antigas, Ariana desabafou: “Eu só queria dizer, um: Tem muitos tipos diferentes de beleza, há muitas maneiras de parecer saudável e bonita. Pessoalmente, para mim, o corpo no qual vocês estão comparando meu corpo atual, era a versão menos saudável do meu corpo. Eu estava tomando antidepressivos, bebendo e comendo mal, e no ponto mais baixo da minha vida quando eu estava do jeito que vocês consideram meu saudável, mas na verdade aquilo não era saudável”.

“A segunda coisa é: você nunca sabe o que alguém está passando. Então mesmo se você está querendo ser amável, carinhoso, a pessoa já deve estar trabalhando nisso ou tem um suporte com que estão trabalhando. Você nunca sabe, então sejam gentis uns com os outros e consigo mesmos”, pediu a artista.

Em sua rara aparição nas redes sociais, a dona do álbum “Positions” surgiu toda natural, sem maquiagem alguma: “Eu só queria estender um pouco de amor para vocês e dizer que você é bonito, não importa em que fase você está.. A propósito, eu não estou usando cílios ou delineador agora, esse é meu rosto, esses são meus olhos, então não surtem com isso também, por favor”.

Por fim, Ariana reforçou a mensagem de gentileza para seus fãs: “Mandando muito amor para vocês, acho que você é lindo”.

Bastidores!

Recentemente, Ariana Grande publicou uma foto rara em seu Instagram em que mostrava que estava nas gravações dos filmes de Wicked.

Na legenda da postagem, a atriz que irá interpretar a personagem Glinda, revelou que as gravações dos filmes estão na metade.