Afastada das redes sociais, Ariana Grande publica desabafo sobre novo papel no cinema

A cantora e atriz Ariana Grande comentou sobre a experiência de gravar os filmes baseados no musical “Wicked”

Nesta segunda-feira, 3, Ariana Grande causou comoção nas redes sociais ao dar atualizações sobre seu mais novo projeto.

Afastada das redes sociais por conta das gravações de dois filmes, a artista fez um desabafo em seu Instagram com uma foto do set de filmagens dos filmes do musical “Wicked” que será divido em duas partes.

“Meio do caminho. Saboreando cada milissegundo restante com minha Galinda (por mais que ela estará comigo irrevogavelmente, para sempre). Ela me mostra novas coisas todos os dias”, começou comentando sobre sua personagem.

Ariana ainda falou sobre sua relação com a atriz Cythia Erivo, que interpreta a protagonista Elphaba: “Estou tão grata, eu não sei o que fazer ou dizer... estar aqui em Oz onde todo dia muda minha vida... estar sentindo, aprendendo e crescendo tanto em uma velocidade desarmante... Sentir tanto amor ao meu redor, começar cada dia antes do sol se levantar e terminar depois que se põe... Segurar as mãos verdes da minha gêmea/irmã Cynthia todos os dias”.

“Eu espero que isso tudo não seja um sonho porque por mais presente que eu tente ser, com certeza parece ser um. Feliz meio do caminho para essa equipe linda. Meu povo de Oz. Meu coração estará aqui para sempre”, finalizou a diva pop.

Nos comentários, a atriz Rachel Zegler que interpretou a protagonista Maria no filme musical “West Side Story” elogiou: “Ariana, que coisa mais linda”.

E o ator e compositor Lin Manuel Miranda, responsável pelo musical Hamilton parafraseou um verso da canção “Defying Gravity” de Wicked: “Sonhos do jeito que planejamos”.

Os filmes de Wicked serão baseados no musical da Broadway e no livro de mesmo nome escrito por Gregory Maguire. A história se passa antes dos acontecimentos do filme “O Mágico de Oz” e acompanha a história de Elpabha, a Bruxa Má do Oeste, e Glinda, a Bruxa Boa.

A primeira parte de Wicked chegará aos cinemas em novembro de 2024, e a segunda parte está prevista para estrear no ano seguinte, 2025.